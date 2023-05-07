ضبط 25 كيلوغراما من مخدر الحشيش أثناء تفتيش سيارات مستوردة عبر ميناء الخمس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت قوة العمليات المشتركة، مساء اليوم الأحد، ضبط ما يزيد على 25 كيلو غرامًا من مخدر الحشيش أثناء عمليات التفتيش للسيارات المستوردة إلى البلاد عبر ميناء الخمس البحري مساء يوم السبت.

وأكدت القوة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن عملية الضبط جرت بالتعاون مع مركز جمرك ميناء الخمس البحري ومكتب مكافحة التهريب والمخدرات بجمرك ميناء الخمس البحري ومركز شرطة منفذ ميناء الخمس البحري رفقة الأجهزة الضبطية العاملة بالميناء.

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وأشارت قوة العمليات المشتركة إلى أن هذه العملية جاءت في إطار استمرار محاربة ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وضمن أعمالها الروتينية في مراقبة جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية.

كما أكدت قوة العمليات المشتركة أن عملية التفتيش وضبط الكمية جرت تحت إشراف النيابة المختصة والتي بدورها باشرت على الفور إتمام الإجراءات القانونية حيال الكمية المضبوطة.

كمية مخدر الحشيش التي جرى ضبطها خلال تفتيش السيارات المستوردة بميناء الخمس. (قوة العمليات المشتركة)

السيارة المستوردة بميناء الخمس التي عثر بداخلها على كمية من مخدر الحشيش. (قوة العمليات المشتركة)

كمية مخدر الحشيش التي جرى ضبطها خلال تفتيش السيارات المستوردة بميناء الخمس. (قوة العمليات المشتركة)