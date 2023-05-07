  • Alwasat News
Atwasat

ضبط 25 كيلوغراما من مخدر الحشيش أثناء تفتيش سيارات مستوردة عبر ميناء الخمس

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 07 مايو 2023, 08:05 مساء
ضبط 25 كيلوغراما من مخدر الحشيش أثناء تفتيش سيارات مستوردة عبر ميناء الخمس
كمية مخدر الحشيش التي جرى ضبطها خلال تفتيش السيارات المستوردة بميناء الخمس. (قوة العمليات المشتركة)
alwasat radio

أعلنت قوة العمليات المشتركة، مساء اليوم الأحد، ضبط ما يزيد على 25 كيلو غرامًا من مخدر الحشيش أثناء عمليات التفتيش للسيارات المستوردة إلى البلاد عبر ميناء الخمس البحري مساء يوم السبت.

وأكدت القوة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن عملية الضبط جرت بالتعاون مع مركز جمرك ميناء الخمس البحري ومكتب مكافحة التهريب والمخدرات بجمرك ميناء الخمس البحري ومركز شرطة منفذ ميناء الخمس البحري رفقة الأجهزة الضبطية العاملة بالميناء.

- ضبط أكثر من 50 كيلوغراما من مخدر الكوكايين على شاطئ البحر شرق مصراتة

وأشارت قوة العمليات المشتركة إلى أن هذه العملية جاءت في إطار استمرار محاربة ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وضمن أعمالها الروتينية في مراقبة جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية.

كما أكدت قوة العمليات المشتركة أن عملية التفتيش وضبط الكمية جرت تحت إشراف النيابة المختصة والتي بدورها باشرت على الفور إتمام الإجراءات القانونية حيال الكمية المضبوطة.

كمية مخدر الحشيش التي جرى ضبطها خلال تفتيش السيارات المستوردة بميناء الخمس. (قوة العمليات المشتركة)
كمية مخدر الحشيش التي جرى ضبطها خلال تفتيش السيارات المستوردة بميناء الخمس. (قوة العمليات المشتركة)
السيارة المستوردة بميناء الخمس التي عثر بداخلها على كمية من مخدر الحشيش. (قوة العمليات المشتركة)
السيارة المستوردة بميناء الخمس التي عثر بداخلها على كمية من مخدر الحشيش. (قوة العمليات المشتركة)
كمية مخدر الحشيش التي جرى ضبطها خلال تفتيش السيارات المستوردة بميناء الخمس. (قوة العمليات المشتركة)
كمية مخدر الحشيش التي جرى ضبطها خلال تفتيش السيارات المستوردة بميناء الخمس. (قوة العمليات المشتركة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«كلينكا»: أمراض شائعة تصاب بها عين مريض السكري

«كلينكا»: أمراض شائعة تصاب بها عين مريض السكري
غروسي يحذر من «حادث نووي خطير» في محطة زابوريجيا الأوكرانية

غروسي يحذر من «حادث نووي خطير» في محطة زابوريجيا الأوكرانية
«هذا المساء»: الزاوية.. ماذا تقول الرواية الرسمية وما موقف المسؤولين هناك؟

«هذا المساء»: الزاوية.. ماذا تقول الرواية الرسمية وما موقف المسؤولين هناك؟
«في التسعين»: الخمسي يفجر معضلة أخرى لكرة القدم في ليبيا

«في التسعين»: الخمسي يفجر معضلة أخرى لكرة القدم في ليبيا
تركيا على موعد مع انتخابات غير محسومة لمصلحة إردوغان وسط معارضة موحدة للمرة الأولى

تركيا على موعد مع انتخابات غير محسومة لمصلحة إردوغان وسط معارضة موحدة للمرة ...
«وسط الخبر»: شبح يطارد الليبيين ويعرقل الانتخابات!

«وسط الخبر»: شبح يطارد الليبيين ويعرقل الانتخابات!
«رودونغ» مدينة المسنين اختبار للتحديات الديموغرافية التي تواجهها الصين

«رودونغ» مدينة المسنين اختبار للتحديات الديموغرافية التي تواجهها الصين
فيتنام تسجّل درجة حرارة غير مسبوقة بـ44.1 درجة مئوية

فيتنام تسجّل درجة حرارة غير مسبوقة بـ44.1 درجة مئوية
شاهد: رودريغو يقود ريال مدريد إلى لقب كأس إسبانيا الـ20

شاهد: رودريغو يقود ريال مدريد إلى لقب كأس إسبانيا الـ20
مثقفون لبنانيون يتبرأون من «حملة عنصرية» ضد السوريين

مثقفون لبنانيون يتبرأون من «حملة عنصرية» ضد السوريين
اجتماعات تقابلية في بنغازي لتوحيد رئاسة أركان القوات البحرية الليبية

اجتماعات تقابلية في بنغازي لتوحيد رئاسة أركان القوات البحرية الليبية
الشرطة الأميركية تحقق في حادثة إلقاء مئات الكيلوغرامات من المعكرونة

الشرطة الأميركية تحقق في حادثة إلقاء مئات الكيلوغرامات من المعكرونة
لأول مرة فى أميركا.. نيويورك تحظر استخدام أفران الغاز في المباني الجديدة

لأول مرة فى أميركا.. نيويورك تحظر استخدام أفران الغاز في المباني الجديدة
قراءة جديدة لماضي أميركا اللاتينية الاستعماري في معرض بنيويورك

قراءة جديدة لماضي أميركا اللاتينية الاستعماري في معرض بنيويورك
كيك التوفي من المطبخ الألماني

كيك التوفي من المطبخ الألماني
أضرار إغلاق باب السيارة بعنف

أضرار إغلاق باب السيارة بعنف
«تحقيقات»: سكري سبها المختنق

«تحقيقات»: سكري سبها المختنق
ميسي يعتذر لناديه وزملائه بعد زيارته للسعودية

ميسي يعتذر لناديه وزملائه بعد زيارته للسعودية
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
ضبط تشكيل عصابي يقوم بالسرقة من داخل المنازل في الفرناج
ضبط تشكيل عصابي يقوم بالسرقة من داخل المنازل في الفرناج
نورلاند: استعادة الوحدة والاستقرار والسيادة في ليبيا سيعزز الأمن الإقليمي
نورلاند: استعادة الوحدة والاستقرار والسيادة في ليبيا سيعزز الأمن ...
المنقوش تستقبل السفير الإيطالي بمناسبة انتهاء مهامه في ليبيا
المنقوش تستقبل السفير الإيطالي بمناسبة انتهاء مهامه في ليبيا
ضبط 25 كيلوغراما من مخدر الحشيش أثناء تفتيش سيارات مستوردة عبر ميناء الخمس
ضبط 25 كيلوغراما من مخدر الحشيش أثناء تفتيش سيارات مستوردة عبر ...
حكومة الوحدة: التحضير لـ«المؤتمر السنوي للشباب الليبي مع صناع القرار»
حكومة الوحدة: التحضير لـ«المؤتمر السنوي للشباب الليبي مع صناع ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
حكومة الدبيبة: 4 أيام عطلة رسمية لمناسبة عيد الفطر
حكومة الدبيبة: 4 أيام عطلة رسمية لمناسبة عيد الفطر...
تحديد موعد الامتحانات النهائية لصفوف النقل بالتعليم الأساسي والثانوي
تحديد موعد الامتحانات النهائية لصفوف النقل بالتعليم الأساسي ......
هيئة الأوقاف تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك
هيئة الأوقاف تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك...
ليبيون يؤدون صلاة عيد الفطر في عدد من المدن مع الانقسام حول رؤية هلال شوال (صور)
ليبيون يؤدون صلاة عيد الفطر في عدد من المدن مع الانقسام حول ......
انتشال جثة من أحد المنازل في طرابلس
انتشال جثة من أحد المنازل في طرابلس...
المزيد
الدبيبة يؤكد أهمية استمرار تعاون إيطاليا مع المؤسسات الليبية
الدبيبة يؤكد أهمية استمرار تعاون إيطاليا مع المؤسسات الليبية...
شاهد في «هنا ليبيا»: مسابقة المرشد النفسي بطرابلس.. واجتماع أمني في طبرق
شاهد في «هنا ليبيا»: مسابقة المرشد النفسي بطرابلس.. واجتماع ......
«جنائي طرابلس»: ضبط تشكيل عصابي يخطف فتيات نيجيريات ويجلبهن إلى ليبيا
«جنائي طرابلس»: ضبط تشكيل عصابي يخطف فتيات نيجيريات ويجلبهن ......
حكومة الوحدة: التحضير لـ«المؤتمر السنوي للشباب الليبي مع صناع القرار»
حكومة الوحدة: التحضير لـ«المؤتمر السنوي للشباب الليبي مع ......
ضبط 25 كيلوغراما من مخدر الحشيش أثناء تفتيش سيارات مستوردة عبر ميناء الخمس
ضبط 25 كيلوغراما من مخدر الحشيش أثناء تفتيش سيارات مستوردة ......
المزيد