قوة العمليات المشتركة: تحرير عاملين بالمستشفى الليبي التركي من قبضة خاطفيهم في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت قوة العمليات المشتركة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة القبض على مجموعة إجرامية نفذت عملية خطفٍ وابتزازٍ لعناصر طبية أجنبية من العاملين بالمستشفى الليبي التركي بمدينة مصراتة.

وأشارت القوة في بيان، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى «ورود بلاغ من المستشفى بأن أشخاصا مجهولين خطفوا إثنين من العناصر الطبية التركية -أثناء عودتهم إلى مقر سكنهم- وطلبوا فدية مقابل إطلاقهم.

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وأصدر المحامي العام في مصراتة تعليماته المباشرة بالبحث والتحري عن المتورطين وضبطهم، ومعرفة مكان وجود المخطوفين واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لضمان سلامتهم، وفق البيان.

القبض على الخاطفين

وتحرك أعضاء إدارة التحري رفقة دوريات القوة بعد جمع المعلومات الكافية للبحث والتحري عن المتورطين في هذه الواقعة، وألقت عناصر القوة في مصراتة القبض على المطلوب بعد التعرف على مكان تواجده، واعترف بمكان المخطوفين، الذين جرى تحريرهم من قبضة الخاطفين.

وأقر المتهم بارتكابه واقعة الخطف والابتزاز مقابل المال رفقة شخصين آخرين، جرى ضبطهما لاحقا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيالهم، وإحالتهم جميعا إلى النيابة المختصة.