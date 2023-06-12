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«أجوكو»: زيادة إنتاج بئر في حقل البيضاء النفطي إلى 700 برميل يوميا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 12 يونيو 2023, 11:44 صباحا
«أجوكو»: زيادة إنتاج بئر في حقل البيضاء النفطي إلى 700 برميل يوميا
عاملون في حقل البيضاء النفطي، 12 يونيو 2023، (أجوكو)
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أعلنت إدارة شركة الخليج العربي للنفط «أجوكو»، اليوم الإثنين، زيادة إنتاج البئر «C18-47» إلى 700 برميل نفط يوميا بزيادة 590 برميلا.

جاء ذلك بعد تنفيذ أعمال تأهيل للبئر شملت تنظيف قاعها، بواسطة النيتروجين وتحميض الطبقات المنتجة فيها، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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- «أجوكو» تبحث مشكلات تعيق زيادة الإنتاج

وقالت الشركة إن تلك الأعمال تأتي في إطار تكثيف عمليات تأهيل الآبار المغلقة أو التي انخفض معدل إنتاجها لأسباب فنية، والعمل على المحافظة على معدلات الإنتاج الحالية ومحاولة رفعها حسب الإمكانات المتاحة، والتركيز على زيادة الإنتاج بشتى الطرق بعد دراسة عدد من الآبار ووضع تصاميم وبرامج تحدد العمليات المطلوبة لهذه الآبار لزيادة إنتاجها.

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