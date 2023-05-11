«أجوكو» تبحث مشكلات تعيق زيادة الإنتاج

القاهرة - بوابة الوسط

بحثت شركة الخليج العربي للنفط «أجوكو» المشكلات التي تعيق زيادة الإنتاج في الحقول التابعة للشركة، والتنسيق بين الإدارات المختصة لوضع الحلول الفنية والاستفادة من التقنيات الحديثة والمتطورة التي تملكها بعض الشركات العالمية اختصارا للوقت والجهد.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع بتوجيه رئيس لجنة الإدارة محمد بن شتوان، في إطار الاستعدادات المكثفة لتنفيذ الخطة الطموحة للمؤسسة الوطنية للنفط والمتعلقة بزيادة الإنتاج، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

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وضم الاجتماع مديري إدارات هندسة الإنتاج والمكامن والصيانة والعمليات والهندسة والإنشاءات، وعددا من المستشارين والمختصين بالإدارات المذكورة، إضافة إلى مسؤولين ومستشارين ومختصين بشركة «SLB»، حيث اتفق على استمرار التنسيق مع الشركات العالمية والمتقدمة لتنفيذ خطة في هذا الإطار خلال أسرع وقت ممكن.

اجتماع شركة «أجوكو» لبحث معوقات زيادة الإنتاج، 10 مايو 2023، (صفحة الشركة على فيسبوك)