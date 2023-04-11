«أجوكو» تطالب «OMV» النمساوية بخطة قصيرة لتنفيذ مشروع ضمان التدفق بمنطقة التعاقد «91»

القاهرة - بوابة الوسط

طالبت شركة الخليج العربي للنفط «أجوكو» شركة أو إم في «OMV» النمساوية بضرورة وضع خطة زمنية قصيرة لتنفيذ مشروع ضمان التدفق بمنطقة التعاقد «91»، بحسب ما أعلنته «أجوكو».

جاءت المطالبة خلال اجتماع عُقِد، اليوم الثلاثاء، بقاعة الاجتماعات بالطابق الرابع للمبنى الرئيسي لشركة الخليج العربي للنفط في بنغازي، لعرض التقرير النهائي لمشروع ضمان التدفق التابع لمشاريع الفريق المشترك لمنطقة التعاقد (91).

- بن قدارة يزور شركة الخليج العربي للنفط ويناقش حل مشاكلها لرفع مستوى الإنتاج

- «أجوكو» تناقش إنشاء رصيف خدمات للقطع البحرية بميناء الحريقة النفطي

- «أجوكو»: تدشين أول برج لنقل الكهرباء بغرض الانتقال إلى الرفع الصناعي وانتعاش الإنتاج النفطي

وحضر الاجتماع رئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط محمد بالقاسم بن شتوان، وعضو لجنة الإدارة للاستكشاف، أحمد المجدوب، ومدير الفريق المشترك لمنطقة التعاقد 91 ونيس نجم، ومدير إدارة الشؤون الفنية ورئيس لجنة ضمان الإدارة مصباح الزهاوي، وممثلون عن الشريك الأجنبي شركة «OMV» النمساوية.

وقالت شركة الخليج العربي للنفط عبر صفحتها على «فيسبوك» إن رئيس لجنة الإدارة محمد بن شتوان «أكد في حديثه للحضور على أهمية هذا المشروع وضرورة وضع خطة زمنية قصيرة لتنفيذه والانتهاء منه على وجه السرعة»، مشيرة إلى أن المجتمعين تطرقوا إلى مناقشة التقارير النهائية للاختبارات الكيمائية المعالجة لقياسات الآبار في منطقة التعاقد.

اجتماع أجوكو و«أو إم في» لعرض التقرير النهائي لمشروع ضمان التدفق المشترك لمنطقة التعاقد 91. (شركة الخليج العربي للنفط)