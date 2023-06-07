«المهام الخاصة» توجه نداء إلى أصحاب المباني العشوائية في مشروع السكة الحديدية بمصراتة

القاهرة - بوابة الوسط

دعت إدارة المهام الخاصة، اليوم الأربعاء، إلى إخلاء المباني التي جرى حصرها وترقيمها في مشروع السكة الحديدية، في إطار أعمال إزالة المباني العشوائية بمنطقة اقزير بمدينة مصراتة.

وأشارت إدارة المهام الخاصة إلى الاستمرار في تأمين أعمال إزالة المباني العشوائية بمنطقة اقزير بالتعاون مع جهاز الشرطة الزراعية وبتنفيذ الشركة العامة لخدمات النظافة، حسب بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

إخلاء المباني التي جرى حصرها وترقيمها

وأهابت الغرفة المشكَّلة لحصر وإزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة لأصحاب المباني الواقعة في مشروع السكة، بإخلاء المباني التي جرى حصرها وترقيمها، وذلك قبل البدء في أعمال الإزالة.

- فتح مسار السكة الحديدية في مصراتة (صور)

وفي منتصف مايو، بدأت الغرفة المشكلة لحصر وإزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة عملها داخل حدود بلدية مصراتة في فتح مسار السكة الحديدية وهدم وإزالة التعديات والمباني الواقعة داخل المسار بمشاركة إدارة المهام الخاصة، وبالتعاون مع جهاز الشرطة الزراعية.

نفذت العملية الشركة العامة للخدمات والنظافة مصراتة، بناءً على تعليمات المحامي العام بدائرة محكمة استئناف مصراتة، بحسب بيان للغرفة.

من عمليات أزالة المخالفات في منطقة السكة الحديدية بمصراتة، 7 يونيو 2023. (إدارة المهام الخاصة)

من عمليات أزالة المخالفات في منطقة السكة الحديدية بمصراتة، 7 يونيو 2023. (إدارة المهام الخاصة)