فتح مسار السكة الحديدية في مصراتة (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

بدأت، اليوم الإثنين، الغرفة المشكلة لحصر وإزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة عملها داخل حدود بلدية مصراتة فتح مسار السكة الحديدية وهدم وإزالة التعديات والمباني الواقعة داخل المسار، بمشاركة إدارة المهام الخاصة، وبالتعاون مع جهاز الشرطة الزراعية.

نفذت العملية الشركة العامة للخدمات والنظافة مصراتة، بناءً على تعليمات المحامي العام بدائرة محكمة استئناف مصراتة، بحسب بيان للغرفة.

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وأضاف البيان أن الغرفة مستمرة في عملها إلى حين الانتهاء من إزالة كافة التعديات على مسار السكة الحديدية من مدينة مصراتة إلى حدود مدينة سرت، داعية جميع المواطنين لإخلاء المباني التي جرى حصرها وترقيمها من قبل اللجنة المشكلة.

جانب من إزالة تعديات داخل حرم السكة الحديدية بمدينة مصراتة، الإثنين 15 مايو 2023 (إدارة إنفاذ القانون)

جانب من إزالة تعديات داخل حرم السكة الحديدية بمدينة مصراتة، الإثنين 15 مايو 2023 (إدارة إنفاذ القانون)

جانب من إزالة تعديات داخل حرم السكة الحديدية بمدينة مصراتة، الإثنين 15 مايو 2023 (إدارة إنفاذ القانون)

جانب من إزالة تعديات داخل حرم السكة الحديدية بمدينة مصراتة، الإثنين 15 مايو 2023 (إدارة إنفاذ القانون)

جانب من إزالة تعديات داخل حرم السكة الحديدية بمدينة مصراتة، الإثنين 15 مايو 2023 (إدارة إنفاذ القانون)