المنقوش تهنئ وزير الخارجية التركي الجديد

القاهرة - بوابة الوسط

هنأت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، اليوم الأحد، وزير الخارجية التركي الجديد هاكان فيدان، لمناسبة تعيينه في منصبه أمس السبت.

وغردت المنقوش عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «ألف مبروك لسعادة هاكان فيدان وزير الخارجية». وأضافت: «أتطلع إلى تعزيز تعاوننا الممتاز، والبناء على الثقة والشراكة الموثوقة التي تأسست مع معالي وزير الخارجية السابق تشاويش أوغلو، متمنية لتركيا في ظل قيادتها الحكيمة استمرار النمو والنجاح».

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