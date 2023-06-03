ضبط متهم بسرقة فندق في زاوية الدهماني

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس، السبت، ضبط متهم بسرقة فندق في زاوية الدهماني.

ولاحظ صاحب الفندق استعمال القوة في دخول أحد الأبواب فتقدم ببلاغ إلى مركز شرطة زاوية الدهماني، وفق بيان صادر عن المديرية.

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وتمكن أعضاء التحري بمركز شرطة زاوية الدهماني من القبض على المتهم الذي اعترف خلال التحقيقات بسرقته شاشات وخزنات صغيرة ومتعلقات شخصية لنزلاء الفندق فضلا عن سيارة كانت مصفوفة أمام الفندق.

وجرى استرجاع جزء من المسروقات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.