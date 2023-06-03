  • Alwasat News
Atwasat

ضبط متهم بسرقة فندق في زاوية الدهماني

القاهرة - بوابة الوسط السبت 03 يونيو 2023, 11:29 مساء
ضبط متهم بسرقة فندق في زاوية الدهماني
المتهم بسرقة فندق في زاوية الدهماني، 3 يونيو 2023. (مديرية أمن طرابلس)
alwasat radio

أعلنت مديرية أمن طرابلس، السبت، ضبط متهم بسرقة فندق في زاوية الدهماني.

ولاحظ صاحب الفندق استعمال القوة في دخول أحد الأبواب فتقدم ببلاغ إلى مركز شرطة زاوية الدهماني، وفق بيان صادر عن المديرية.

«الداخلية»: ضبط متهم في جريمة قتل بزاوية الدهماني
«أمن طرابلس»: القبض على مسجل خطر متهم في 11 جريمة

وتمكن أعضاء التحري بمركز شرطة زاوية الدهماني من القبض على المتهم الذي اعترف خلال التحقيقات بسرقته شاشات وخزنات صغيرة ومتعلقات شخصية لنزلاء الفندق فضلا عن سيارة كانت مصفوفة أمام الفندق.

وجرى استرجاع جزء من المسروقات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مانشستر سيتي يواصل اكتساح الألقاب ويفوز بكأس إنجلترا

مانشستر سيتي يواصل اكتساح الألقاب ويفوز بكأس إنجلترا
معارك السودان تدخل أسبوعها الثامن.. وعشرات من ضحاياها دُفِنوا مجهولين

معارك السودان تدخل أسبوعها الثامن.. وعشرات من ضحاياها دُفِنوا مجهولين
الليبية ريحان بن جليل ستحمل شعلة افتتاح الأولمبياد الخاص في برلين

الليبية ريحان بن جليل ستحمل شعلة افتتاح الأولمبياد الخاص في برلين
«تحقيقات»: مبادرة الإسكان الشبابي في مرمى الانتقادات

«تحقيقات»: مبادرة الإسكان الشبابي في مرمى الانتقادات
شاهد: تنصيب إردوغان رئيسًا لولاية ثالثة في تركيا

شاهد: تنصيب إردوغان رئيسًا لولاية ثالثة في تركيا
كاريكاتير خيري - تحالف الجريمة المنظمة والفساد السياسي في ليبيا

كاريكاتير خيري - تحالف الجريمة المنظمة والفساد السياسي في ليبيا
النيجيريون في مواجهة معضلة إنهاء دعم الوقود

النيجيريون في مواجهة معضلة إنهاء دعم الوقود
غلّة الصيادين في بحر اليونان أسماك.. وبلاستيك

غلّة الصيادين في بحر اليونان أسماك.. وبلاستيك
باريس سان جيرمان يعلن رحيل مدافعه سيرخيو راموس

باريس سان جيرمان يعلن رحيل مدافعه سيرخيو راموس
لقاء فلورنسا: العداءة الكينية فايث كيبيغون تحطم الرقم القياسي العالمي لسباق 1500م

لقاء فلورنسا: العداءة الكينية فايث كيبيغون تحطم الرقم القياسي العالمي لسباق ...
دورينا اليوم.. النصر في السداسي وحسم الهبوط في الجولة الأخيرة

دورينا اليوم.. النصر في السداسي وحسم الهبوط في الجولة الأخيرة
انتهت عبر قناة الوسط (WTV): الأخضر أمام دارنس

انتهت عبر قناة الوسط (WTV): الأخضر أمام دارنس
انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الاتحاد والاتحاد المصراتي

انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الاتحاد والاتحاد المصراتي
«مياوزييم».. متحف للقطط في طهران لتعزيز تعايشها مع السكان

«مياوزييم».. متحف للقطط في طهران لتعزيز تعايشها مع السكان
«ميتا» تكشف عن خوذة جديدة للواقع الافتراضي قبل أيام من خطوة مشابهة من «آبل»

«ميتا» تكشف عن خوذة جديدة للواقع الافتراضي قبل أيام من خطوة مشابهة من «آبل»
بعد ترميم دام 3 سنوات.. متحف سرسق بارقة أمل للقطاع الثقافي في لبنان (فيديو وصور)

بعد ترميم دام 3 سنوات.. متحف سرسق بارقة أمل للقطاع الثقافي في لبنان (فيديو وصور)
عوامل جينية تفسّر سبب الإصابة بنوع من النوبات القلبية يطال النساء

عوامل جينية تفسّر سبب الإصابة بنوع من النوبات القلبية يطال النساء
«كلينكا»: كيف يمكن تزويد الجسم بالبكتيريا النافعة؟

«كلينكا»: كيف يمكن تزويد الجسم بالبكتيريا النافعة؟
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
عزالدين قويرب: لجنة «6+6» تصوت بالإجماع على القوانين الانتخابية الثلاثة
عزالدين قويرب: لجنة «6+6» تصوت بالإجماع على القوانين الانتخابية ...
مديرية أمن طرابلس: ضبط 45 مطلوباً خلال أسبوع
مديرية أمن طرابلس: ضبط 45 مطلوباً خلال أسبوع
«الإعلام الحربي»: ضبط 1000 مهاجر في امساعد.. والعثور على مصنع للقوارب في بئر الأشهب
«الإعلام الحربي»: ضبط 1000 مهاجر في امساعد.. والعثور على مصنع ...
شاهد في «هذا المساء».. بوزنيقة: تفاهمات عقيلة والمشري واحترازات باتيلي
شاهد في «هذا المساء».. بوزنيقة: تفاهمات عقيلة والمشري واحترازات ...
«إنفاذ القانون»: ضبط مطلوب في قضية ترويج مخدرات
«إنفاذ القانون»: ضبط مطلوب في قضية ترويج مخدرات
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
السفيرة البريطانية ترتدي الزي التقليدي الليبي: ملابس فاخرة وجميلة
السفيرة البريطانية ترتدي الزي التقليدي الليبي: ملابس فاخرة ......
«الجوازات» تعلن تفاصيل مشروع استحداث جواز سفر وبطاقة هوية إلكترونية
«الجوازات» تعلن تفاصيل مشروع استحداث جواز سفر وبطاقة هوية ......
السفارة الأميركية تعلن تغييرات في قواعد التأشيرات لليبيين (فيديو)
السفارة الأميركية تعلن تغييرات في قواعد التأشيرات لليبيين ......
نشرية لـ«أفريكوم»: «فريقان» في ليبيا يدعمان حميدتي
نشرية لـ«أفريكوم»: «فريقان» في ليبيا يدعمان حميدتي...
الخطوط الليبية تعلن أسعارًا مخفضة لرحلاتها إلى 5 وجهات دولية
الخطوط الليبية تعلن أسعارًا مخفضة لرحلاتها إلى 5 وجهات دولية...
المزيد
61 نائبا يتهمون «6+6» بـ«تجاوز» دورها.. ويطالبونها بعدم التدخل في المقاعد البرلمانية
61 نائبا يتهمون «6+6» بـ«تجاوز» دورها.. ويطالبونها بعدم ......
محاميه لـ«بوابة الوسط»: هانيبال أضرب عن الطعام وأدعو الدولة الليبية إلى تحمل مسؤوليتها
محاميه لـ«بوابة الوسط»: هانيبال أضرب عن الطعام وأدعو الدولة ......
ضبط متهم بسرقة فندق في زاوية الدهماني
ضبط متهم بسرقة فندق في زاوية الدهماني...
«إنفاذ القانون»: ضبط مطلوب في قضية ترويج مخدرات
«إنفاذ القانون»: ضبط مطلوب في قضية ترويج مخدرات...
شاهد في «هذا المساء».. بوزنيقة: تفاهمات عقيلة والمشري واحترازات باتيلي
شاهد في «هذا المساء».. بوزنيقة: تفاهمات عقيلة والمشري ......
المزيد