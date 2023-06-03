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توقيف تشكيل عصابي متخصص في سرقة المحلات والسيارات والمنازل ببنغازي وأجدابيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 03 يونيو 2023, 06:41 مساء
توقيف تشكيل عصابي متخصص في سرقة المحلات والسيارات والمنازل ببنغازي وأجدابيا
شعار الإدارة العامة للبحث الجنائي.( الأنترنت)
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تمكنت الإدارة العامة للبحث الجنائي  من القبض على أربعة متهمين وذلك بعد الاشتباه بهم في واقعة سرقة سيارات ومنازل ومحلات  لصيانة الإطارات ببنغازي وأجدابيا.  

وذكرت الإدارة العامة في بيان لها اليوم أنه بعد التحقيق مع المتهمين، اعترفوا بسرقة المحل الكائن بمنطقة (تيكه) بمدينة بنغازي وعدد من «الكريكات» وعدة إطارات وسيارات، وأضافت أنه بتوسع التحقيقات مع المتهمين الأربعة حول الواقعة اعترفوا بعدة وقائع منها سرقتهم لمركبة آلية نوع هونداي بمنطقة الكيش وقاموا بالتحفظ على المركبة داخل مزرعة بمنطقة الهواري قبل أن يقوموا ببيعها خردة. 

وأشارت إلى أنه بعد استدعاء مالك المركبة أفاد أنها سُرقت منه وكان قد تقدم بشكوى لدى مركز شرطة البركة بسرقة مبلغ مالي قدره 12 ألف دينار وقُيد المحضر ضد  مجهول، وأوضحت إدارة البحث الجنائي أن المتهمين اعترفوا أيضًا بسرقتهم لمركبة آلية نوع هونداي فيرنا بيضاء اللون من مدينة أجدابيا وقاموا بوضع كتيب بنفس مواصفات المركبة ليقومو ببيعها وتم ضبطها وحجزها داخل مقر الجهاز.

ونوهت بأن المتهمين الأربعة قاموا بسرقة مركبة نوع أوبل حديثة من أمام أحد المحلات لبيع المواد الغذائية بمنطقة حي السلام بعد سرقة مفاتيح السيارة وقاموا ببيعها بمدينة أجدابيا، مشيرة إلى أنه بعد استدعاء مالك المركبة وسماع أقواله أفاد بأنه تعرض لسرقة مفتاح المركبة وبداخلها مبلغ 30 ألف دينار، كما اعترفوا بقيامهم بسرقة مفتاح مركبة نوع هونداي فيرنا من مدينة أجدابيا وسرقة منزل بمنطقة سيدي خليفة وكانت بها عدد سلسلتين ذهب. 

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وأشارت إدارة البحث الجنائي إلى أن المتهمين قاموا بسرقة  هاتفين وكذلك اسطوانة غاز ومبلغ 400 دينار كما اعترفوا  بقيامهم بسرقة مركبة أليه عام 2019 وكذلك مركبة نوع تويوتا موديل 1988 زرقاء اللون وقاموا ببيعها مقابل ستة آلاف دينار بمدينة أجدابيا، وقد اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وتم إحالة المحضر إلي إدارة التحقيقات والاستيفاء بالجهاز للاختصاص والتصرف.

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