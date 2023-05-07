«جنائي طرابلس»: ضبط تشكيل عصابي يخطف فتيات نيجيريات ويجلبهن إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

ألقى مكتب البحث الجنائي طرابلس القبض على تشكيل عصابي يقوم بخطف فتيات من نيجيريا ويجلبهن إلى ليبيا، بحسب بيان نشرته صفحة وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية على «فيسبوك».

وأضاف البيان أن مكتب البحث الجنائي بمديرية أمن طرابلس تلقى في الخامس من مايو الجاري معلومات تفيد بوجود فتاة هربت من مكان تواجد تشكيل عصابي يستغل فتيات من الجنسية النيجيرية، ومن بينهن قاصرات في أعمال الدعارة مقابل مبالغ مالية.

اختطاف الفتيات من أمام مدرسة في نيجيريا

‏وبحضور الفتاة رفقة أحد موظفي القنصلية لمكتب البحث الجنائي طرابلس لرفع الشكوى، وبالاستدلال معها أفادت بأنها تدرس في المرحلة الثانوية، وتبلغ من العمر 17 سنة، وجرى اختطافها رفقة فتيات أخريات من أمام مدرستها بدولة نيجيريا وإدخالهن إلى ليبيا عبر طرق صحراوية وغير شرعية.

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احتجاز الفتيات وإرغامهن على ممارسة الدعارة

كما أفادت أيضًا بأنها وضعت في منزل بضواحي طرابلس رفقة الفتيات الأخريات اللواتي لا يزالن محجوزات داخل المنزل وإرغامهن على ممارسة الدعارة، بحسب البيان.

وجرى تشكيل فريق عمل من أعضاء مكتب البحث الجنائي طرابلس ومباشرة التحري وجمع المعلومات وفتح محضر وعرضه على النيابة العامة والتي أمرت بالقبض على هذا التشكيل العصابي، وجرى ضبط الجناة وتحرير كافة الفتيات.

وبالاستدلال مع المقبوض عليهم والمتهمين في الواقعة اعترفوا بما نسب إليهم، حيث جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإبلاغ سفارة نيجيريا.

وأوضح البيان أن القنصل العام بالسفارة حضر لمقر المكتب، وأعرب عن شكره لوزارة الداخلية ومديرية أمن طربلس ومكتب البحث الجنائي على المجهودات الأمنية التي بذلت في متابعة هذه الواقعة وتحرير الفتيات وضبط المجرمين، مشيرًا إلى أنه سيبلغ السلطات النيجيرية بأن الفتيات بخير، وسيجري العمل على إعادتهن لبلادهن عقب انتهاء الإجراءات القانونية والدبلوماسية.

إحدى الفتيات لدى مديرية أمن طرابلس، الأحد 7 مايو 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية)

أحد المتهمين لدى مديرية أمن طرابلس، الأحد 7 مايو 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية)

المضبوطات بحوزة مديرية أمن طرابلس، الأحد 7 مايو 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية)