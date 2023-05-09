ضبط تشكيل عصابي أجنبي يمتهن سرقة الأغنام في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط مركز شرطة سيدي خليفة في مدينة بنغازي تشكيلا عصابيا من ثلاثة وافدين تشاديين يمتهنون سرقة الأغنام بطريق 17 في سيدي خليفة.

تعود بداية الواقعة إلى تقدم مواطنين ببلاغات عدة إلى المركز عن سرقة أغنامهم من مزارعهم الواقعة على الطريق، ثم خرج أعضاء التحريات لمعاينة تلك الأماكن، حيث اشتبهوا في ثلاثة تشاديين من سكان المنطقة نفسها، حسب بيان مديرية أمن بنغازي على صفحتها في موقع «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

- ضبط تشكيل عصابي يمتهن السرقة بالإكراه في بنغازي

وأوقف أعضاء التحريات المتهمين الثلاثة، وبالانتقال بهم إلى مركز الشرطة اعترفوا بما نسب إليهم واتضح دخولهم إلى الأراضي الليبية بطريقة غير شرعية، حيث جرى إحالتهم إلى النيابة العامة.