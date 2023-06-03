اكتشاف نفطي جديد وتشغيل مجمع رأس لانوف.. أبرز أعمال النفط والغاز الليبي الشهر الماضي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حصيلة أعمالها الشهر الماضى، مشيرة إلى اكتشاف نفطي جديد، وإعادة تشغيل مجمع رأس لانوف.

وفيما يلي أبرز أنشطة النفط والغاز الليبي في مايو الماضي:

* بعد توقفٍ دام لمدة 12 عامًا عودة ضخ الغاز من البريقة إلى الخمس بمعدل نحو 100 مليون قدم مكعب يوميًّا من الغاز الطبيعي.

* الإنتاج التراكمي بحقل إيراون يتجاوز 92 ألف برميل بعد إطلاق خطة الإنتاج المبكر.

* اكتشاف نفطي جديد بالبئر الاستكشافية (و82/4-1) حوض غدامس بإجمالي معدل إنتاج يصل إلى 1888 برميلًا يوميًّا.

* عودة المجمع الصناعي رأس لانوف للعمل مجددًا بعد توقف دام 12 عامًا.

* استكمال أعمال حفر البئر الاسترجاعية (ب4-49) بحقل البوري بقدرة إنتاجية 1800 برميل زيت يوميًّا.

* شركة زلاف ليبيا تطلق المرحلة الثانية من مشروع تدريب 60 فنيًّا من أبناء الجنوب.

* استكمال أعمال ربط خط الغاز لمحطة تحلية المياه زوارة.

* إعادة تشغيل المجمع الصناعي مليتة بعد الانتهاء من إجراء العمرة الشاملة.

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* شركة الزويتينة تنجح بعد توقف دام أكثر من سبع سنوات في التشغيل التجريبي لحقل «الحكيم» بمعدل إنتاج يصل إلى 3000 برميل يوميًّا.

* توزيع شحنات علاجية جديدة لمرضى الأورام في كل من طرابلس، ومصراته، وبنغازي.

* شركة البريقة تفتتح منصة تشغيل منظومة تعبئة إسطوانات غاز الطهي ببلدية جالو، وتشرع في عمليات تعبئة غاز الطهي المنزلي.

* استكمال مشروع وحدة إرسال الكواشط التابعة لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز.

* استكمال مشروع استراتيجي لزيادة إمدادات الغاز الطبيعي للسوق المحلي بنحو 700 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًّا، بزيادة قدرها 170 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًّا.