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مجلس الأمن يجدد إذن تفتيش السفن المشتبه في انتهاكها حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 02 يونيو 2023, 05:39 مساء
مجلس الأمن يجدد إذن تفتيش السفن المشتبه في انتهاكها حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا
مجلس الأمن خلال جلسة التصويت على تمديد قرار تفتيش السفن قبالة سواحل ليبيا، 2 يونيو 2023، (بعثة سويسرا لدى الأمم المتحدة)
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قرر مجلس الأمن الدولي تجديد الإذن للدول بتفتيش السفن قبالة ساحل ليبيا، التي يُشتبه في انتهاكها قرار حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

ورحبت بعثة سويسرا لدى الأمم المتحدة بالقرار الصادر عن جلسة مجلس الأمن اليوم الجمعة، الذي حمل رقم 2684، حسب ما جاء على حسابها الرسمي بموقع «تويتر».

وقالت البعثة تعليقا على القرار إنه «مهم لمنع انتشار الأسلحة في ليبيا من أجل حماية المدنيين».

«إيريني» تعمل بمقتضى هذا القرار
وتنشط العملية البحرية الأوروبية «إيريني» منذ العام 2020 بموجب قرار مجلس الأمن في مهمة تفتيش السفن.

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ومنذ إطلاقها قبل ثلاث سنوات، صادرت «إيريني» شحنات اعتبرت أنها تنتهك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة وحولت السفن إلى ميناء في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وذلك في ثلاث مناسبات، كما حققت العملية في رحلات 9361 سفينة تجارية من خلال طلب المعلومات عبر الراديو، وزار عناصرها 470 سفينة بموافقة قادتها، إضافة إلى التحقيق في 1153 رحلة جوية مشبوهة و25 مطاراً و16 ميناء.

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