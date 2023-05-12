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حصيلة نشاط «إيريني» خلال أبريل: رصد 7 رحلات جوية مشبوهة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 12 مايو 2023, 11:17 صباحا
حصيلة نشاط «إيريني» خلال أبريل: رصد 7 رحلات جوية مشبوهة
صورة توضح أنشطة العملية الأوروبية «إيريني» منذ إطلاقها في 2020، 10 مايو 2023، (إيريني)
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قدمت عملية «إيريني» البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي، تقريرا عن أنشطتها خلال شهر أبريل الماضي، كاشفة رصدها سبع رحلات جوية مشبوهة، وتحقيقها في 403 سفن تجارية عبر المكالمات اللاسلكية.

وأشار التقرير المنشور على موقع الاتحاد الأوروبي، إلى تنفيذ أفراد العملية 23 زيارة على متن السفن بموافقة قادتها، والاستمرار في مراقبة 25 مطارا ومدرجا و16 ميناء ومحطة نفطية.

نتائج المهمة
ومنذ إطلاقها قبل ثلاث سنوات، صادرت إيريني شحنات اعتبرت أنها تنتهك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة وحولت السفن إلى ميناء في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وذلك في ثلاث مناسبات.

وحققت عملية «إيريني» أيضا في 9361 سفينة تجارية من خلال طلب المعلومات عبر الراديو، وزار عناصرها 470 سفينة بموافقة قادتها، إضافة إلى التحقيق في 1153 رحلة جوية مشبوهة و25 مطارا و16 ميناء، وقدمت العملية 41 تقريرا خاصا إلى فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا، أشار معظمها إلى «انتهاكات أو انتهاكات محتملة للحظر المفروض على أنشطة تهريب الأسلحة والنفط في غرب وشرق البلاد».

وأحالت العملية إلى وكالات إنفاذ القانون المختصة 78 توصية لتفتيش السفن المشبوهة في موانئ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، جرى تنفيذ 62 منها.

معلومات عن «إيريني»
وبعد مؤتمر برلين الأول، قرر مجلس الاتحاد الأوروبي، في 31 مارس 2020، إطلاق عملية عسكرية باسم «إيريني»، بحرية بشكل أساسي وتركز على تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.

وتعتبر «إيريني» جزءا من النهج الأوروبي تجاه ليبيا الذي يتضمن جهودا سياسية وعسكرية واقتصادية وإنسانية لتحقيق الاستقرار والأمن في البلاد.

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وتتمثل مهام العملية في مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة، ودعم تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا على أساس قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة (المهمة الرئيسية)؛ وجمع المعلومات حول تهريب النفط، لا سيما ما يترتب على ذلك من عواقب على الاقتصاد الليبي واستخدامه المحتمل في تمويل سوق السلاح؛ والمساهمة في تعطيل نموذج الأعمال الخاص بتهريب المهاجرين من خلال جمع المعلومات جوا؛ ودعم تطوير قدرات البحث والإنقاذ لخفر السواحل والبحرية الليبية من خلال التدريب.

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