المقريف يناقش مع مدير «إيسيسكو» التحضيرات لإعلان بنغازي عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم موسى المقريف، مع المدير العالم لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والثقافة والعلوم «إيسيسكو» سالم بن محمد المالك «التحضيرات لإعلان بنغازي عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي».

والتقى المقريف والمالك، اليوم الخميس، بمقر منظمة العالم الإسلامي للتربية والثقافة والعلوم في العاصمة المغربية الرباط، بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون المراقبات محسن الكبير، وخبير الوزارة في المعلوماتية والاتصال أحمد المجبر، وعضو الشعبة العربية باللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة صلاح المسلاتي.

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واستعرض المالك مع المقريف خلال اللقاء مستجدات الشراكة بين منظمة «إيسيسكو» وليبيا في مجالات التربية والثقافة والعلوم، وأبرز البرامج التي تقوم المنظمة بتنفيذها حالياً، وفي مقدمتها برامج دعم الشباب في مجالات التكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال بهذا المجال، بالإضافة إلى «مناقشة التحضيرات لإعلان بنغازي عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي، وأبرز البرامج والمشاريع التي يجري تنفيذها حالياً بالتعاون بين المنظمة وليبيا، وتلك المجدولة خلال الفترة المقبلة»، وفق وزارة التربية والتعليم عبر صفحتها على «فيسبوك».

عام «إيسيسكو» للشباب

وأوضح المالك أنه «خلال عام الإيسيسكو للشباب سيجري التركيز على البرامج، والمبادرات التي تبني قدرات شباب العالم الإسلامي، وتنمي مهاراتهم لتواكب متطلبات مهن الغد، وتزيد من قدرتهم على المساهمة في مواجهة التحديات المستقبلية.

وثمن المقريف من جانبه، دور منظمة العالم الإسلامي للتربية والثقافة والعلوم وما تقوم به «إيسيسكو» من جهود مشهودة، ومقدرة من جانب دولها الأعضاء»، منوهاً «باستضافة مقر المنظمة المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، وما يتضمنه من كنوز معرفية، وقيم سامية حول سيرة المصطفى عليه السلام»، داعياً أن تكون هذه المضامين متاحة على الإنترنت لفائد الأجيال القادمة.

لقاء المقريف مع المدير العام لمنظمة «إيسيسكو» في الرباط، الخميس 1 يونيو 2023. (وزارة التربية والتعليم)