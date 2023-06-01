هورندال عن زيارة شرق ليبيا: ركزت على الاقتصاد وتقوية شراكة بريطانيا التجارية مع المنطقة

القاهرة - بوابة الوسط

اختتمت السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندال زيارتها إلى مدينة بنغازي وشرق ليبيا التي استمرت ثلاثة أيام، مؤكدة أنها «ركزت على الاقتصاد وتقوية شراكة المملكة المتحدة التجارية مع المنطقة»، وفق ما نشرته السفارة عبر صفحتها على «فيسبوك» و«تويتر».

وخلال الأيام الثلاثة الماضية زارت السفيرة البريطانية مدينة بنغازي وشرق ليبيا، حيث التقت كل من قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح وعدد من القيادات السياسية والاجتماعية والنشطاء وممثلين عن عدد من الشركات المحلية في المنطقة.

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وبمناسبة الزيارة قالت السفيرة «‏في زيارتي هذه إلى ‎بنغازي والمنطقة المحيطة، ركزت على الاقتصاد وتقوية شراكة المملكة المتحدة التجارية مع المنطقة». وأضافت «أبهرني النمو الاقتصادي الذي رأيته، من زيارة ميناء بنغازي إلى لقاء الشركات المحلية».

السفيرة البريطانية تدعو للمزيد من شفافية الإنفاق الحكومي في ليبيا

وأكدت السفيرة البريطانية أنها «استمعت أيضًا لدعوات واضحة للمزيد من الشفافية في الإنفاق الحكومي في كل ربوع ليبيا». لافتة إلى أن «الليبيين يستحقون أن يروا كيف تنفق حكومتهم الأموال».

كما أكدت السفيرة البريطانية: «شدّدت على هذا الأمر في اجتماعاتي مع المسئوولين في ليبيا هذا الأسبوع. وأكدت أيضًا أنه من مسؤوليتهم الالتزام بشكل بنّاء بعملية سياسية تؤدي إلى انتخابات واستقرار طويل الأمد في ‎ليبيا».

من زيارة السفيرة البريطانية إلى بنغازي. (السفارة البريطانية)