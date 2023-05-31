عقيلة يؤكد للسفيرة البريطانية ضرورة وجود حكومة موحّدة لتنظيم الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

جدد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح خلال لقائه مع السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندال التأكيد «على ضرورة وجود حكومة موحدة على كامل التراب الليبي بمهام محددة لتنظيم الانتخابات» وفق ما أعلنه الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.

واستقبل عقيلة السفيرة البريطانية في مكتبه بمقر إقامته في مدينة القبة شرق البلاد، وذلك في إطار زيارتها للمنطقة التي بدأتها أول أمس الإثنين.

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وأضاف بليحق أن لقاء عقيلة والسفيرة البريطانية تناول مستجدات الأوضاع في ليبيا على كافة الأصعدة، كما بحث اللقاء الجهود المبذولة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لا سيّما أعمال اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية «6+6».

وزارت السفيرة كارولين هورندال مدينة بنغازي وشرق ليبيا، لمدة يومين التقت خلالها «القادة السياسيين والاجتماعيين وشيوخ قبائل المنطقة والعسكريين، بمن فيهم عميد بلدية بنغازي والمشير خليفة حفتر»، بحسب إحاطة صحفية تلقتها «بوابة الوسط» من السفارة البريطانية.

لقاء عقيلة مع السفيرة البريطانية لدى ليبيا بمقر إقامته في القبة. (المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب)

لقاء عقيلة مع السفيرة البريطانية لدى ليبيا بمقر إقامته في القبة. (المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب)