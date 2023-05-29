حفتر يستقبل السفيرة البريطانية لدى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

استقبل قائد قوات القيادة العامة المُشير خليفة حفتر، بمكتبه في مقرّ القيادة العامة بمنطقة الرجمة في بنغازي، اليوم الإثنين، سفير المملكة المُتحدة لدى ليبيا كارولين هورندال، ولم يعلن مكتب إعلام القيادة العامة أي تفاصيل بشأن اللقاء.

ويأتي اللقاء بعد يوم من اجتماع حفتر مع الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، الذي استقبله أمس الأحد في مكتبه بمقر القيادة العامة في الرجمة.

- باتيلي: ناقشت مع حفتر توفير بيئة آمنة للانتخابات في 2023

- حفتر يستقبل باتيلي في بنغازي

وبينما لم ينشر مكتب إعلام القيادة العامة أي تفاصيل بشأن لقاء حفتر وباتيلي، قال الأخير إنه ناقش مع الأول التطورات السياسية والأمنية الأخيرة، ومنها: «الدعم اللازم لتوفير بيئة آمنة تمكّن من إجراء انتخابات سلمية وشاملة في 2023».

وأضاف باتيلي في تغريدة عبر حسابه على «تويتر» أنه تحدث مع حفتر عن الاجتماع المقبل لمجموعة العمل الأمنية، وهي التي عقدت اجتماعًا في طرابلس الأسبوع الماضي بحضور أعضاء لجنة «5+5» وذلك لأول مرة داخل ليبيا، إذ كانت تُجرى اجتماعات المجموعة خارج البلاد.

لقاء حفتر مع السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندال، الإثنين 29 مايو 2023. (القيادة العامة)

السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندال خلال لقائها مع حفتر، الإثنين 29 مايو 2023. (القيادة العامة)