تنويه قنصلي بشأن تشابه أسماء الليبيين عند دخولهم تونس

القاهرة - بوابة الوسط

دعت القنصلية الليبية في تونس، المواطنين ممن لديهم تشابه أسماء عند دخولهم للأراضي التونسية إلى مراجعة إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وذلك للنظر في الأسماء المُحالة إليهم والذين جرى تسوية وضعيتهم، وفق ما أعلنته منصة «حكومتنا» اليوم الأربعاء.

ورفعت وزارة الداخلية التونسية في يناير الماضي القيد الأمني عن 1265 مواطناً ليبياً كانت أسماؤهم مقيدة ضمن قوائم تشابه الأسماء في المطارات والمعابر الحدودية التونسية، وذلك بعد مباحثات أجراها رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة مع رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن بالخصوص، خلال زيارته إلى تونس نهاية نوفمبر الماضي.

- مباحثات أمنية موسعة بين ليبيا وتونس لاستكمال معالجة قوائم تشابه الأسماء

- الداخلية التونسية ترفع القيد عن 1265 مواطناً ليبياً من قوائم تشابه الأسماء

وقالت منصة «حكومتنا» يومها إن وزارة الداخلية التونسية أكدت للسفير الليبي «النظر في (231) اسماً متبقياً في إطار إجراءات رفع الحظر».