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الداخلية التونسية ترفع القيد عن 1265 مواطنا ليبيا من قوائم تشابه الأسماء

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 13 يناير 2023, 08:11 مساء
الداخلية التونسية ترفع القيد عن 1265 مواطنا ليبيا من قوائم تشابه الأسماء
ملف تشابه الأسماء كان على طاولة مباحثات وفد حكومة الوحدة الوطنية ونظيرتها التونسية في 30 نوفمبر 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
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رفعت وزارة الداخلية التونسية «القيد عن اسم 1265 مواطنا ليبيا من قوائم تشابه الأسماء»، وهو أحد أبرز الملفات العالقة في العلاقات بين البلدين منذ سنوات، بحسب ما أعلنته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الجمعة.

وقالت منصة «حكومتنا» إن وزارة «الداخلية التونسية رفعت القيد الأمني عن (1265) مواطنا ليبيا كانت أسماؤهم مقيدة ضمن قوائم تشابه الأسماء في المطارات والمعابر الحدودية التونسية»، مشيرة إلى أنها أكدت «للسفير الليبي لدى تونس، النظر في (231) اسما متبقيا في إطار إجراءات رفع الحظر».

وأوضحت منصة «حكومتنا» أن هذه الخطوة جاءت «بعد اتفاق رئيس الحكومة الموقتة عبدالحميد الدبيبة مع رئيسة الحكومة التونسية خلال زيارته تونس نهاية نوفمبر الماضي على حل ملف تشابه الأسماء» في إشارة إلى زيارة الدولة التي أجراها إلى تونس رفقة وفد رفيع المستوى إلى تونس أواخر العام 2022.

- اتفاق ليبي تونسي على حل أزمة قوائم تشابه الأسماء أثناء السفر
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الدبيبة يشكر تونس
من جهته، غرد الدبيبة عبر حسابه على «تويتر» قائلا: «الشكر لإخوتنا في الحكومة التونسية، وللسفارة الليبية بتونس على إنجازهم أحد أهم ما اتفقنا عليه في زيارتنا الأخيرة، بإزالة 1265 اسم مواطن ليبي من قوائم (تشابه الأسماء)، عبر التعاون بين الأجهزة الأمنية بالبلدين». مشيرا إلى أن «هذه المعضلة التي طالما أرقت عددًا من مواطنينا في السنوات السابقة».

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