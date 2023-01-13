الداخلية التونسية ترفع القيد عن 1265 مواطنا ليبيا من قوائم تشابه الأسماء

القاهرة - بوابة الوسط

رفعت وزارة الداخلية التونسية «القيد عن اسم 1265 مواطنا ليبيا من قوائم تشابه الأسماء»، وهو أحد أبرز الملفات العالقة في العلاقات بين البلدين منذ سنوات، بحسب ما أعلنته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الجمعة.

وقالت منصة «حكومتنا» إن وزارة «الداخلية التونسية رفعت القيد الأمني عن (1265) مواطنا ليبيا كانت أسماؤهم مقيدة ضمن قوائم تشابه الأسماء في المطارات والمعابر الحدودية التونسية»، مشيرة إلى أنها أكدت «للسفير الليبي لدى تونس، النظر في (231) اسما متبقيا في إطار إجراءات رفع الحظر».

وأوضحت منصة «حكومتنا» أن هذه الخطوة جاءت «بعد اتفاق رئيس الحكومة الموقتة عبدالحميد الدبيبة مع رئيسة الحكومة التونسية خلال زيارته تونس نهاية نوفمبر الماضي على حل ملف تشابه الأسماء» في إشارة إلى زيارة الدولة التي أجراها إلى تونس رفقة وفد رفيع المستوى إلى تونس أواخر العام 2022.

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