  • Alwasat News
Atwasat

مباحثات أمنية موسعة بين ليبيا وتونس لاستكمال معالجة قوائم تشابه الأسماء

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 17 يناير 2023, 05:25 مساء
مباحثات أمنية موسعة بين ليبيا وتونس لاستكمال معالجة قوائم تشابه الأسماء
جلسة المباحثات الأمنية الموسعة بين ليبيا وتونس بشأن قوائم تشابه الأسماء، الأربعاء 17 يناير 2023. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
alwasat radio

عقد مسؤولون أمنيون رفيعو المستوى من ليبيا وتونس، اليوم الثلاثاء، جلسة مباحثات موسعة لاستكمال المناقشات الرامية إلى معالجة قوائم تشابه الأسماء والقيود القائمة بالمنظومات الأمنية بشأن عدد من المواطنين الليبيين، بحسب ما أعلنته حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وشارك في الاجتماع من الجانب الليبي كل من رئيس الجهاز الأمن الداخلي، والقنصل العام الليبي بتونس، ورئيس جهاز المباحث الجنائية، ورئيس مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية، ومدير إدارة أمن المعلومات والتوثيق بجهاز الأمن الداخلي.

وقالت حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحتها «فيسبوك» إن الاجتماع جاء بناء على قرار رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة رقم (591) لسنة 2022 والمعني بتشكيل لجنة للتواصل مع الجانب التونسي بخصوص معالجة قوائم تشابه الأسماء والقيودات الموجودة بالمنظومة الأمنية، واستكمالا للمجهودات التي تبذلها الحكومة في هذا الشأن.

- الداخلية التونسية ترفع القيد عن 1265 مواطنًا ليبيًا من قوائم تشابه الأسماء
- اتفاق ليبي-تونسي على حل أزمة قوائم تشابه الأسماء أثناء السفر
- وكيل وزارة الخارجية يبحث مع السفير التونسي معالجة تشابه الأسماء بالمنافذ البرية

وأوضحت الحكومة أن اجتماع اليوم بين المسؤولين الأمنيين في ليبيا وتونس «أسفر عن الاتفاق بين الجانبين على إنهاء هذه الإشكالية بشكل نهائي وتذليل كل الصعاب من خلال التواصل الدائم بين الجانبين وكذلك تذليل الصعاب أمام حركة الدخول بين الدولتين».

رفع اسم 1265 مواطنًا ليبيًا من قوائم تشابه الأسماء
ورفعت وزارة الداخلية التونسية «القيد عن اسم 1265 مواطنًا ليبيًا من قوائم تشابه الأسماء»، وهو أحد أبرز الملفات العالقة في العلاقات بين البلدين منذ سنوات، بحسب ما أعلنته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» الجمعة 14 يناير الجاري.

وقالت منصة «حكومتنا» إن وزارة الداخلية التونسية أكدت «للسفير الليبي لدى تونس، النظر في (231) اسمًا متبقيًا في إطار إجراءات رفع الحظر» عن أسماء الليبيين المقيدة ضمن قوائم تشابه الأسماء في المطارات والمعابر الحدودية التونسية.

جلسة المباحثات الأمنية الموسعة بين ليبيا وتونس بشأن قوائم تشابه الأسماء، الأربعاء 17 يناير 2023. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
جلسة المباحثات الأمنية الموسعة بين ليبيا وتونس بشأن قوائم تشابه الأسماء، الأربعاء 17 يناير 2023. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
جلسة المباحثات الأمنية الموسعة بين ليبيا وتونس بشأن قوائم تشابه الأسماء، الأربعاء 17 يناير 2023. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
جلسة المباحثات الأمنية الموسعة بين ليبيا وتونس بشأن قوائم تشابه الأسماء، الأربعاء 17 يناير 2023. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط

كاريكاتير خيري - الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط
انهيار الغطاء الجليدي في القطب الجنوبي ليس «حتميا»

انهيار الغطاء الجليدي في القطب الجنوبي ليس «حتميا»
مباراة استعادة التوازن.. «ليبيا» يواجه «موزمبيق» في ثاني جولات «الشان»

مباراة استعادة التوازن.. «ليبيا» يواجه «موزمبيق» في ثاني جولات «الشان»
«خليجي 25»: العراق يواجه عمان في المباراة النهائية

«خليجي 25»: العراق يواجه عمان في المباراة النهائية
المغربية صابرينة بلفقيه تتخطى حاجز المليونيّ مشاهدة بـ«حبيبي انتا» (فيديو)

المغربية صابرينة بلفقيه تتخطى حاجز المليونيّ مشاهدة بـ«حبيبي انتا» (فيديو)
البنك الدولي: 60% من أشد بلدان العالم فقرا في حالة مديونية حرجة أو معرضة لها

البنك الدولي: 60% من أشد بلدان العالم فقرا في حالة مديونية حرجة أو معرضة لها
علماء بيرو يكتشفون نوعا جديدا من السحالي

علماء بيرو يكتشفون نوعا جديدا من السحالي
عدد سكان الصين يتراجع للمرة الأولى منذ 60 عاما

عدد سكان الصين يتراجع للمرة الأولى منذ 60 عاما
الـ«بتكوين» تنتعش وتتخطى عتبة 20 ألف دولار

الـ«بتكوين» تنتعش وتتخطى عتبة 20 ألف دولار
تقرير «البقاء للأغنى»: ثلثا الثروات الجديدة بالعالم في يد 1% فقط من البشر بثروة قيمتها 26 تريليون دولار

تقرير «البقاء للأغنى»: ثلثا الثروات الجديدة بالعالم في يد 1% فقط من البشر بثروة ...
الأهلي بنغازي يتعادل وديا مع بتروجيت في القاهرة (صور)

الأهلي بنغازي يتعادل وديا مع بتروجيت في القاهرة (صور)
شاهد: ضربة قوية لمافيا صقلية.. الشرطة الإيطالية توقف أخطر مطلوبي المافيا

شاهد: ضربة قوية لمافيا صقلية.. الشرطة الإيطالية توقف أخطر مطلوبي المافيا
نتائج محتشمة في دوري السلة الليبي

نتائج محتشمة في دوري السلة الليبي
حارس السويحلي السابق المحيشي: الدعم المباشر سبب للفساد في الأندية

حارس السويحلي السابق المحيشي: الدعم المباشر سبب للفساد في الأندية
كوكايين أميركا الجنوبية وعنف الكارتلات يجتاحان أوروبا

كوكايين أميركا الجنوبية وعنف الكارتلات يجتاحان أوروبا
كوكايين أميركا الجنوبية وعنف الكارتلات يجتاحان أوروبا

كوكايين أميركا الجنوبية وعنف الكارتلات يجتاحان أوروبا
باتيلي: اجتماع دول جوار جنوب ليبيا خلال أسابيع لبحث سبل إخراج المرتزقة

باتيلي: اجتماع دول جوار جنوب ليبيا خلال أسابيع لبحث سبل إخراج المرتزقة
أتالانتا يسجل نتيجة كبيرة بثمانية في الدوري الإيطالي

أتالانتا يسجل نتيجة كبيرة بثمانية في الدوري الإيطالي
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
عقيلة: نقطة الخلاف في ترشح مزدوجي الجنسية
عقيلة: نقطة الخلاف في ترشح مزدوجي الجنسية
سلطنة المسماري: لابد من دمج حكومتي الدبيبة وباشاغا تمهيدا للانتخابات
سلطنة المسماري: لابد من دمج حكومتي الدبيبة وباشاغا تمهيدا ...
عقيلة: أمام مجلس الدولة 15 يوما للرد على «النواب» بشأن القاعدة الدستورية
عقيلة: أمام مجلس الدولة 15 يوما للرد على «النواب» بشأن القاعدة ...
«النواب» يوافق على تشكيل لجان موقتة للتصدي للانسداد السياسي
«النواب» يوافق على تشكيل لجان موقتة للتصدي للانسداد السياسي
أوردمان يبحث مع عقيلة في بنغازي «بناء الوحدة ورأب الخلافات»
أوردمان يبحث مع عقيلة في بنغازي «بناء الوحدة ورأب الخلافات»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد: حفل تخرج الدفعة 36 من طلاب كلية ضباط الشرطة
شاهد: حفل تخرج الدفعة 36 من طلاب كلية ضباط الشرطة...
إيقاف الدراسة لطلاب رياض الأطفال وحتى الصف الخامس في بنغازي لمدة أسبوعين
إيقاف الدراسة لطلاب رياض الأطفال وحتى الصف الخامس في بنغازي ......
مؤسسة النفط تعلن تعيين عدد من الخريجين
مؤسسة النفط تعلن تعيين عدد من الخريجين...
إقفال الطرق المحيطة بميدان الشهداء في طرابلس بداية من فجر الإثنين
إقفال الطرق المحيطة بميدان الشهداء في طرابلس بداية من فجر ......
المقريف: التعليم الإلكتروني الإلزامي يسهم في حل مشكلة الاكتظاظ الطلابي
المقريف: التعليم الإلكتروني الإلزامي يسهم في حل مشكلة ......
المزيد
إيطاليا تؤيد التوصل إلى اتفاق بين مصر وتركيا يساعد ليبيا على إجراء الانتخابات
إيطاليا تؤيد التوصل إلى اتفاق بين مصر وتركيا يساعد ليبيا على......
الدبيبة يستقبل رئيس جهاز المخابرات التركية
الدبيبة يستقبل رئيس جهاز المخابرات التركية...
مباحثات أمنية موسعة بين ليبيا وتونس لاستكمال معالجة قوائم تشابه الأسماء
مباحثات أمنية موسعة بين ليبيا وتونس لاستكمال معالجة قوائم ......
أوردمان يبحث مع عقيلة في بنغازي «بناء الوحدة ورأب الخلافات»
أوردمان يبحث مع عقيلة في بنغازي «بناء الوحدة ورأب الخلافات»...
«النواب» يوافق على تشكيل لجان موقتة للتصدي للانسداد السياسي
«النواب» يوافق على تشكيل لجان موقتة للتصدي للانسداد السياسي...
المزيد