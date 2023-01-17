مباحثات أمنية موسعة بين ليبيا وتونس لاستكمال معالجة قوائم تشابه الأسماء

القاهرة - بوابة الوسط

عقد مسؤولون أمنيون رفيعو المستوى من ليبيا وتونس، اليوم الثلاثاء، جلسة مباحثات موسعة لاستكمال المناقشات الرامية إلى معالجة قوائم تشابه الأسماء والقيود القائمة بالمنظومات الأمنية بشأن عدد من المواطنين الليبيين، بحسب ما أعلنته حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وشارك في الاجتماع من الجانب الليبي كل من رئيس الجهاز الأمن الداخلي، والقنصل العام الليبي بتونس، ورئيس جهاز المباحث الجنائية، ورئيس مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية، ومدير إدارة أمن المعلومات والتوثيق بجهاز الأمن الداخلي.

وقالت حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحتها «فيسبوك» إن الاجتماع جاء بناء على قرار رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة رقم (591) لسنة 2022 والمعني بتشكيل لجنة للتواصل مع الجانب التونسي بخصوص معالجة قوائم تشابه الأسماء والقيودات الموجودة بالمنظومة الأمنية، واستكمالا للمجهودات التي تبذلها الحكومة في هذا الشأن.

- الداخلية التونسية ترفع القيد عن 1265 مواطنًا ليبيًا من قوائم تشابه الأسماء

- اتفاق ليبي-تونسي على حل أزمة قوائم تشابه الأسماء أثناء السفر

- وكيل وزارة الخارجية يبحث مع السفير التونسي معالجة تشابه الأسماء بالمنافذ البرية

وأوضحت الحكومة أن اجتماع اليوم بين المسؤولين الأمنيين في ليبيا وتونس «أسفر عن الاتفاق بين الجانبين على إنهاء هذه الإشكالية بشكل نهائي وتذليل كل الصعاب من خلال التواصل الدائم بين الجانبين وكذلك تذليل الصعاب أمام حركة الدخول بين الدولتين».

رفع اسم 1265 مواطنًا ليبيًا من قوائم تشابه الأسماء

ورفعت وزارة الداخلية التونسية «القيد عن اسم 1265 مواطنًا ليبيًا من قوائم تشابه الأسماء»، وهو أحد أبرز الملفات العالقة في العلاقات بين البلدين منذ سنوات، بحسب ما أعلنته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» الجمعة 14 يناير الجاري.

وقالت منصة «حكومتنا» إن وزارة الداخلية التونسية أكدت «للسفير الليبي لدى تونس، النظر في (231) اسمًا متبقيًا في إطار إجراءات رفع الحظر» عن أسماء الليبيين المقيدة ضمن قوائم تشابه الأسماء في المطارات والمعابر الحدودية التونسية.

جلسة المباحثات الأمنية الموسعة بين ليبيا وتونس بشأن قوائم تشابه الأسماء، الأربعاء 17 يناير 2023. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

جلسة المباحثات الأمنية الموسعة بين ليبيا وتونس بشأن قوائم تشابه الأسماء، الأربعاء 17 يناير 2023. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)