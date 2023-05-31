  • Alwasat News
Atwasat

الجروشي يتحدث عن أزمة انتشار الألغام في ليبيا خلال جلسة الاتحاد البرلماني الدولي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 31 مايو 2023, 01:18 مساء
الجروشي يتحدث عن أزمة انتشار الألغام في ليبيا خلال جلسة الاتحاد البرلماني الدولي
الجروشي خلال مشاركته في جلسة حوارية للاتحاد البرلماني الدولي، 31 مايو 2023، (بليحق)
alwasat radio

قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الدكتور طارق الجروشي إن الألغام تهدد حياة الليبيين بعدة مناطق، مشيرا إلى مخلفات الحرب العالمية الثانية الموجودة بمدينة طبرق وعين غزالة والمنطقة الحدودية مع مصر، مؤكدا أن هناك محاولات لتطهيرها لكن العمل دون خرائط يجعل الأمر صعبا جدا، وطالب بمساعدة الدولة الليبية في هذا الجانب.

جاء ذلك خلال مشاركته عبر وسائط الاتصال في جلسة حوارية لأعضاء الاتحاد البرلماني الدولي بعنوان «نحو التنفيذ الكامل لاتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد»، حسب بيان الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، اليوم الأربعاء.

معاناة بنغازي من ألغام «الإرهاب»
كما تحدث الجروشي عن معاناة بنغازي مع الألغام التي خلفتها الجماعات الإرهابية في المدينة، لافتا إلى إزالة قوات القيادة العامة كميات منها، واختتم بالإشارة إلى أن المادة الثانية من اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد قصرت التعريف على الألغام الفردية صغيرة الحجم الموجهة ضد الأفراد دون ذكر الألغام الخاصة بالآليات، ودعا إلى تعديل هذه المادة لإدراج كل المتضررين والضحايا جراء تلك الألغام.

الأمم المتحدة: ليبيا من أكبر مخزونات الذخائر غير المؤمنة بالعالم
الألغام تحصد أرواح 400 شخص.. وليبيات يحصلن على دورة لإزالتها

وتهدف الجلسة إلى زيادة الوعي باتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد، وإتاحة الفرصة لأعضاء البرلمانات للنقاش وتبادل المعلومات حول هذا الملف، كما يشار إلى أن الاتفاقية هي المنطلق الأساسي للجهود التي تبذلها المنظمات الإقليمية والدولية بالشراكة مع المجتمع المدني لإنهاء المعاناة والإصابات الناجمة عن الألغام المضادة للأفراد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مع بلوغ التضخم 700%.. التسوق الليلي يزدهر في زيمبابوي

مع بلوغ التضخم 700%.. التسوق الليلي يزدهر في زيمبابوي
الخارجية الأميركية: واشنطن لا تؤيد تنفيذ هجمات داخل روسيا

الخارجية الأميركية: واشنطن لا تؤيد تنفيذ هجمات داخل روسيا
بعد الهجوم بمسيرات على موسكو.. بوتين: أوكرانيا تريد ترويع الروس

بعد الهجوم بمسيرات على موسكو.. بوتين: أوكرانيا تريد ترويع الروس
القائمة الرسمية للمنتخب الليبي لمواجهة بوتسوانا في تصفيات الأمم الأفريقية

القائمة الرسمية للمنتخب الليبي لمواجهة بوتسوانا في تصفيات الأمم الأفريقية
«جوليان إسكوديه» يكشف أسرار تألق إشبيلية في «يوروبا ليغ»

«جوليان إسكوديه» يكشف أسرار تألق إشبيلية في «يوروبا ليغ»
شاهد في «وسط الخبر»: اشتباكات الحلفاء بطرابلس.. والإعدام للدواعش في مصراتة

شاهد في «وسط الخبر»: اشتباكات الحلفاء بطرابلس.. والإعدام للدواعش في مصراتة
حكومة الدبيبة تعلن حصيلة المرحلة الأولى للعملية العسكرية في «الساحل الغربي»

حكومة الدبيبة تعلن حصيلة المرحلة الأولى للعملية العسكرية في «الساحل الغربي»
كاريكاتير خيري - اشتباكات مسلحة في طرابلس بين «أجهزة أمنية رسمية»

كاريكاتير خيري - اشتباكات مسلحة في طرابلس بين «أجهزة أمنية رسمية»
أبوزريبة في جلسة «النواب»: أغلب الضربات الجوية في الزاوية «تصفية حسابات سياسية».. وأطالب النائب العام بالتحقيق

أبوزريبة في جلسة «النواب»: أغلب الضربات الجوية في الزاوية «تصفية حسابات ...
الإعدام والمؤبد لـ37 متهما في محاكمة الدواعش بمصراتة (صور)

الإعدام والمؤبد لـ37 متهما في محاكمة الدواعش بمصراتة (صور)
الطرابلسي يكشف تفاصيل الاشتباكات في العاصمة ليل أمس (فيديو)

الطرابلسي يكشف تفاصيل الاشتباكات في العاصمة ليل أمس (فيديو)
شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: «حراس الفضيلة».. تحصين للأخلاق أم هيمنة سلفية؟

شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: «حراس الفضيلة».. تحصين للأخلاق أم هيمنة سلفية؟
الاتصال المفرط بالأدوات الرقمية في أماكن العمل يؤدي إلى حمل ذهني زائد

الاتصال المفرط بالأدوات الرقمية في أماكن العمل يؤدي إلى حمل ذهني زائد
كاريكاتير خيري - تعدد اللجان

كاريكاتير خيري - تعدد اللجان
رغم الحظر.. 9 ملايين جنيه إسترليني صادرات الأسلحة البريطانية إلى ليبيا منذ 2011

رغم الحظر.. 9 ملايين جنيه إسترليني صادرات الأسلحة البريطانية إلى ليبيا منذ 2011
جريدة «الوسط»: قبل 6 أشهر من موعدها المفترض.. الانتخابات مهددة بالترحيل

جريدة «الوسط»: قبل 6 أشهر من موعدها المفترض.. الانتخابات مهددة بالترحيل
استخراج كتلة شعر «ضخمة» من بطن فتاة في عملية نادرة بمركز البيضاء الطبي

استخراج كتلة شعر «ضخمة» من بطن فتاة في عملية نادرة بمركز البيضاء الطبي
طفلان بطرابلس يسرقان 160 ألف دينار من أسرتهما لشراء حسابات في لعبة «بابجي»

طفلان بطرابلس يسرقان 160 ألف دينار من أسرتهما لشراء حسابات في لعبة «بابجي»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
حالة الطقس في ليبيا (الأربعاء 31 مايو 2023)
حالة الطقس في ليبيا (الأربعاء 31 مايو 2023)
فرنسا تعرب عن قلقها بشأن الوضع في الزاوية.. وتدعو إلى منع التصعيد
فرنسا تعرب عن قلقها بشأن الوضع في الزاوية.. وتدعو إلى منع التصعيد
رئيس وأعضاء المحكمة العسكرية العليا يؤدون اليمين القانونية أمام الدبيبة
رئيس وأعضاء المحكمة العسكرية العليا يؤدون اليمين القانونية أمام ...
حكومة الوحدة الوطنية تبحث العجز في معاشات ومكافآت العسكريين
حكومة الوحدة الوطنية تبحث العجز في معاشات ومكافآت العسكريين
الجروشي يتحدث عن أزمة انتشار الألغام في ليبيا خلال جلسة الاتحاد البرلماني الدولي
الجروشي يتحدث عن أزمة انتشار الألغام في ليبيا خلال جلسة الاتحاد ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
السفيرة البريطانية ترتدي الزي التقليدي الليبي: ملابس فاخرة وجميلة
السفيرة البريطانية ترتدي الزي التقليدي الليبي: ملابس فاخرة ......
«الجوازات» تعلن تفاصيل مشروع استحداث جواز سفر وبطاقة هوية إلكترونية
«الجوازات» تعلن تفاصيل مشروع استحداث جواز سفر وبطاقة هوية ......
السفارة الأميركية تعلن تغييرات في قواعد التأشيرات لليبيين (فيديو)
السفارة الأميركية تعلن تغييرات في قواعد التأشيرات لليبيين ......
بالصور.. افتتاح المصرف التجاري الوطني- فرع الهواري
بالصور.. افتتاح المصرف التجاري الوطني- فرع الهواري...
نشرية لـ«أفريكوم»: «فريقان» في ليبيا يدعمان حميدتي
نشرية لـ«أفريكوم»: «فريقان» في ليبيا يدعمان حميدتي...
المزيد
ارتفاع اليورو والدولار في السوق الموازية
ارتفاع اليورو والدولار في السوق الموازية...
ورشة حول تطبيق القانون الدولي الإنساني خلال العمليات العسكرية بوزارة الدفاع
ورشة حول تطبيق القانون الدولي الإنساني خلال العمليات ......
«النواب» يقر تعديلا تشريعيا يمنع المحاكمات العسكرية للمدنيين
«النواب» يقر تعديلا تشريعيا يمنع المحاكمات العسكرية للمدنيين...
الجروشي يتحدث عن أزمة انتشار الألغام في ليبيا خلال جلسة الاتحاد البرلماني الدولي
الجروشي يتحدث عن أزمة انتشار الألغام في ليبيا خلال جلسة ......
حكومة الوحدة الوطنية تبحث العجز في معاشات ومكافآت العسكريين
حكومة الوحدة الوطنية تبحث العجز في معاشات ومكافآت العسكريين...
المزيد