حكومة الوحدة الوطنية تبحث العجز في معاشات ومكافآت العسكريين

القاهرة - بوابة الوسط

عقدت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا لمتابعة أعمال اللجنة المشكلة بشأن إتمام إجراءات التسوية بين صندوق الضمان الاجتماعي ووزارة المالية بشأن التقاعد العسكري، ومراجعة العجز الظاهر بمعاشات ومكافآت العسكريين.

وضم الاجتماع مدير إدارة الحسابات العسكرية برئاسة الأركان العامة، ومدير إدارة الموارد بوزارة المالية، ومدير إدارة التقاعد العسكري والشؤون المالية لصندوق الضمان الاجتماعي، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، حسب بيان الحكومة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

مناقشة الاستقطاعات للمتقاعدين العسكريين

وخُصِّص الاجتماع لمناقشة الاستقطاعات القانونية المحددة بالقانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن قانون تقاعد العسكريين، ومدى ملاءمتها للواقع الحالي.

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واتفق المجتمعون على ضرورة مواصلة العمل بين الجهات التنفيذية من أجل تسوية أوضاع المتقاعدين العسكريين، وإعداد مذكرة تفصيلية من قبل وزارة المالية وصندوق الضمان الاجتماعي، لتعديل قانون التقاعد العسكري.