إزالة تعديات على أرض مملوكة للدولة في تاجوراء

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إزالة تعديات على أرض مملوكة للدولة في تاجوراء.

وأزالت دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية الإشغالات على الأرض ومساحتها 48 هيكتارا، حيث استغلها البعض كموقف للشاحنات، إضافة إلى بناء محال تجارية عليها، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

- بالصور.. استمرار حملة إزالة العشوائيات في طرابلس

وضبطت الدوريات أحد الأشخاص الذين يستغلون قطعة الأرض؛ لمعارضته أعمال الدوريات بحجة ملكيته لها، واتخذت معه الإجراءات القانونية ثم أحيل إلى مكتب النائب العام.