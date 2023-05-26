بالصور.. استمرار حملة إزالة العشوائيات في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة الخدمات العامة طرابلس استمرار حملة ازالة العشوائيات والمستغلين للفضاءات العامة وتطبيق المخطط العام في مدينة طرابلس.

وأشارت الشركة، في بيان، إلى أن الحملة تجري «بالتعاون مع لجنة فتح المسارات والبلديات الواقعة في نطاق الاختصاص المكاني ومديرية الحرس البلدي طرابلس ومركز الحرس البلدي التابع للشركة ومديرية أمن طرابلس وجهاز الردع لمكافحة الارهاب والجريمة المنظمة في مثلث سوق الترسانة».

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إحياء المتحف الوطني الليبي

من جهة أخرى، أعلنت الشركة بدء أعمال الصيانة والتجديد لإعادة إحياء المتحف الوطني الليبي ليستقبل زوّاره كأكبر معلم تاريخي في ليبيا، ضمن خطة عودة الحياة التي تنفذها حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

من أعمال إزالة العشوائيات في العاصمة طرابلس، 26 مايو 2023. (الشركة العامة للخدمات)

من أعمال إزالة العشوائيات في العاصمة طرابلس، 26 مايو 2023. (الشركة العامة للخدمات)

من أعمال إزالة العشوائيات في العاصمة طرابلس، 26 مايو 2023. (الشركة العامة للخدمات)