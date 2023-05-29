أعضاء في «5+5» يطلعون الدبيبة على نتائج اجتماع مجموعة العمل الأمني

القاهرة - بوابة الوسط

قالت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الإثنين، إن 5 أعضاء في اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» أطلعوا رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة على نتائج اجتماعهم الأسبوع الماضي مع مجموعة العمل الأمني المنبثقة عن مؤتمر برلين الذي عقد في العاصمة طرابلس.

ونقل بيان حكومي عن الدبيبة «دعمه لجهود لجنة «5+5» في ملف توحيد المؤسسة العسكرية الليبية وتحقيق الأمن والاستقرار ودعم العملية السياسية وصولاً إلى الاستحقاق الانتخابي»، خلال الاجتماع الذي ضم الأعضاء التابعين لحكومة الوحدة الوطنية في اللجنة.

مجموعة العمل الأمنية

وتضم مجموعة العمل الأمنية المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية لعملية برلين إلى جانب الأمم المتحدة كلا من فرنسا وبريطانيا وتركيا وإيطاليا والاتحاد الأفريقي.

والأربعاء الماضي، أشاد سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل بالاجتماع الذي وصفه بـ«المناسبة التاريخية». وقال: «للمرة الأولى يجتمع فريق العمل الأمني في طرابلس بحضور لجنة (5+5)».