المجلس الرئاسي يعقد اجتماعا موسعا مع الأجهزة الأمنية التابعة له

القاهرة - بوابة الوسط

عقد المجلس الرئاسي، القائد الأعلى للجيش، اليوم الأحد، اجتماعًا أمنيًا موسعًا بحضور الأجهزة الأمنية التابعة للمجلس، بحضور كل من رئيس المجلس محمد المنفي وعضوي المجلس موسى الكوني وعبدالله اللافي.

وجرى خلال الاجتماع، الذي عُقِد في طرابلس، استعراض الأوضاع الأمنية بصفة عامة، ومناقشة المشاكل التي تواجه سير العملية الأمنية، وآليات دعم الأجهزة حتى تتمكن من أداء مهامها، ومتابعة المجرمين والقبض عليهم، بالتنسيق مع الجهات الضبطية والنيابات العامة، وذلك لبسط الأمن والاستقرار داخل المنطقة الغربية، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

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والاجتماع هو الثاني للمجلس الرئاسي، منذ إطلاق حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عملية عسكرية بمنطقة الساحل الغربي ضد أوكار عصابات تهريب الوقود وتجارة المخدرات والاتجار بالبشر في منطقة يوم الخميس الماضي.

ويواصل الطيران الحربي التابع لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة تنفيذ غارات جوية على عدة مواقع في مدينة الزواية ومنطقة الساحل الغربي، عبر العملية التي قوبلت بردود فعل واسعة على المتسوى المحلي.