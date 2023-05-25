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شركة الكهرباء: وصول معدات لمحطتي جنوب طرابلس والزويتينة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 25 مايو 2023, 02:23 مساء
شركة الكهرباء: وصول معدات لمحطتي جنوب طرابلس والزويتينة
معدات وصلت من مطار معيتيقة وميناء طرابلس البحري لصالح شركة الكهرباء. (الشركة العامة للكهرباء)
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أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، وصول شحنات لمعدات كهربائية عبر مطار معيتيقة الدولي وميناء طرابلس البحري، وذلك لمحطتي جنوب طرابلس والزويتينة.

وقالت الشركة في بيان إن مخازن الشركة الرئيسة استقبلت عبر مطار معيتيقة الدولي وميناء طرابلس البحري شحنات لمعدات متضمنة (48) طردا موردا من شركتي سيمنس الألمانية و(GE) الأميركية.

المعدات لمحطتي جنوب طرابلس والزويتينة
وتحتوي على قطع غيار ومعدات خاصة بمحطتي جنوب طرابلس والزويتينة وذلك لإجراء صيانات طويلة الأجل للوحدات الغازية الجاري تنفيذها حاليا، وكذلك وصول آلة تنقية الزيوت موردة من شركة «ألجيك» خاصة بمحطات جنوب طرابلس ومصراتة والرويس والزويتينة.

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وأضافت الشركة: «يأتي ذلك ضمن الجهود المتواصلة والمضنية التي يقوم بها مجلس إدارة الشركة لتجديد وحدات التوليد لإطالة عمرها ورفع أدائها الإنتاجي دعما للشبكة الكهربائية».

وتابعت الشركة: «يتوالى تباعا وصول المزيد من شحنات المعدات وقطع الغيار اللازمة إلى محطات توليد الكهرباء».

معدات وصلت من مطار معيتيقة وميناء طرابلس البحري لصالح شركة الكهرباء. (الشركة العامة للكهرباء)
معدات وصلت من مطار معيتيقة وميناء طرابلس البحري لصالح شركة الكهرباء. (الشركة العامة للكهرباء)
معدات وصلت من مطار معيتيقة وميناء طرابلس البحري لصالح شركة الكهرباء. (الشركة العامة للكهرباء)
معدات وصلت من مطار معيتيقة وميناء طرابلس البحري لصالح شركة الكهرباء. (الشركة العامة للكهرباء)
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