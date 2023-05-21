الدبيبة وشكشك يستعرضان الحلول العاجلة لزيادة القدرة الإنتاجية لمحطات الكهرباء

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، إيجاد الحلول العاجلة لزيادة قدرة الإنتاج لمحطات الكهرباء، من خلال دخول وحدات التوليد السريعة على الشبكة العامة قبل الدخول إلى الذروة الصيفية، في مدة لا تتجاوز ستة أسابيع من البدء في توريد 14 وحدة إنتاج توليد بسعة 500 ميجاوات.

وأفاد بيان نشرته صفحة ديوان المحاسبة على «فيسبوك»، بأن الاجتماع تطرق إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بالشركة العامة الكهرباء، بحضور مديري الإدارات المخصتة بالديوان والشركة العامة للكهرباء.

- الدبيبة يتابع خطة شركة الكهرباء لمواجهة الذروة الصيفية

المشاكل الفنية الخاصة بإنتاج الكهرباء

وأضاف البيان أن الاجتماع تناول المشاكل الفنية الخاصة بالتوليد، وفي مقدمتها استقرار الشبكة، ومحاولة عدم انخفاض الجهد، وعدم اللجوء إلى طرح الأحمال، وبالأخص خروج الشبكة إلى التشغيل المظلم «بلاك أوت».



ونقل بيان نشرته صفحة حكومة الوحدة الوطنية على «فيسبوك» عن الدبيبة تأكيده على ضرورة تكاتف جهود مؤسسات الدولة لدعم خطة الشركة العامة للكهرباء خلال الذروة الصيفية، بعد نجاحها في مواجهة الذروة الشتوية.



المشروعات المستهدفة لزيادة الإنتاج

وتطرق الاجتماع أيضًا إلى الأضرار التي تتعرض لها شبكة الكهرباء والمشروعات المستهدفة لزيادة الإنتاج، ومراجعة كافة الإجراءات التعاقدية في مجال إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية.

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة يجتمع مع رئيس الديوان خالد شكشك، 21 مايو 2023 (حكومة الوحدة)

استعراض الموقف من مشروعات الكهرباء خلال اجتماع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة مع رئيس الديوان خالد شكشك، 21 مايو 2023 (حكومة الوحدة)

استعراض الموقف من مشروعات الكهرباء خلال اجتماع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة مع رئيس الديوان خالد شكشك، 21 مايو 2023 (حكومة الوحدة)