الكهرباء: تشغيل الوحدة الغازية السادسة بمحطة شمال بنغازي بقدرة 250 ميغاوات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، إعادة تشغيل الوحدة الغازية السادسة بمحطة شمال بنغازي على سرعة «3000 rpm» (السرعة القصوى)، بقدرة إنتاجية تصل إلى 250 ميغاوات، وذلك بعد توقفها عن الخدمة لعدة سنوات.

وأشارت الشركة، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، إلى أن التشغيل جاء عقب الانتهاء من أعمال العمرة، بعد توريد كامل قطع الغيار والمعدات اللازمة والتي استمرت بضعة أشهر، لتسهم بذلك في دعم الشبكة وتعزيز القدرة الإنتاجية للمحطة.

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وأوضحت أن ذلك يأتي بإشراف مباشر من رئيس مجلس إدارة الشركة في تنفيذ الخطة الموضوعة التي تستهدف إجراء العمرات الجسيمة على كامل وحدات التوليد على مستوى البلاد.

وحدة التحكم للوحدة الغازية السادسة بمحطة شمال بنغازي (الشركة العامة للكهرباء)