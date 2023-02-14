«الكهرباء»: استيراد معدات ألمانية لصيانة محطة شمال بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، نقل معدات جديدة إلى مخازنها الرئيسية موردة من شركة «سيمنس» الألمانية، كانت قد وصلت مطار معيتيقة الدولي خلال الأيام القليلة الماضية.

وقالت الشركة، في بيان مقتضب عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الشحنات تضم أجزاء توربينات غازية وصمامات وملحقاتها ومعدات صيانة سيجري نقلها إلى محطة شمال بنغازي.

- وصول معدات العمرة الجسيمة للوحدتين الثانية والخامسة بمحطة شمال بنغازي

وأوضحت أن ذلك يأتي في إطار تحسين أداء الشبكة الكهربائية ورفع كفاءتها وقدرتها الإنتاجية من خلال توفير الاحتياجات والمواد الخاصة بالمحطات في كافة المدن والمناطق لتساهم وبشكل فعال في استقرار الشبكة الكهربائية واستمرارية وصول التغذية إلى المواطن.

وتخضع محطة شمال بنغازي التي تصل قدرتها الإنتاجية إلى 350 ميغاوات، للعمرة الجسيمة، ما من شأنه المساهمة في دعم الشبكة الكهربائية والرفع من قدرتها الإنتاجية.

المعدات الموردة لصالح محطة شمال بنغازي، الثلاثاء 14 فبراير 2023 (الشركة العامة للكهرباء)

المعدات الموردة لصالح محطة شمال بنغازي، الثلاثاء 14 فبراير 2023 (الشركة العامة للكهرباء)

المعدات الموردة لصالح محطة شمال بنغازي، الثلاثاء 14 فبراير 2023 (الشركة العامة للكهرباء)

المعدات الموردة لصالح محطة شمال بنغازي، الثلاثاء 14 فبراير 2023 (الشركة العامة للكهرباء)