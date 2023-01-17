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وصول معدات العمرة الجسيمة للوحدتين الثانية والخامسة بمحطة شمال بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 17 يناير 2023, 11:14 مساء
وصول معدات العمرة الجسيمة للوحدتين الثانية والخامسة بمحطة شمال بنغازي
نقل معدات إلى محطة شمال بنغازي، 17 يناير 2023. (شركة الكهرباء)
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أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، وصول المعدات وقطع الغيار الخاصة بمحطة شمال بنغازي للدورة المزدوجة عبر مطار معيتيقة الدولي وميناء طرابلس البحري.

وأفادت الشركة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، بنقل قطع الغيار من مخازن الشركة إلى مدينة بنغازي لإجراء العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الثانية من قبل شركة «GE» الأميركية، والخامسة من قبل شركة «سيمنس» الألمانية بمشاركة فنيي ومهندسي المحطة تمهيدًا للدخول بهما على الشبكة الكهربائية في أوقات لاحقة لتعمل بأقصى قدراتهما الإنتاجية بعد الانتهاء من إجراء أعمال العمرة الجسيمة للوحدتين.

- «الكهرباء» وصول معدات ألمانية إلى محطة شمال بنغازي

وفي سياق آخر، أعلنت الشركة وصول شحنات محملة بقطع الغيار ومعدات خاصة بالوحدة الغازية الأولى بمحطة كهرباء الخمس إلى ميناء طرابلس البحري، وذلك «في إطار الجهود المتواصلة لدعم الشبكة الكهربائية واستقرارها».

نقل معدات إلى محطة شمال بنغازي، 17 يناير 2023. (شركة الكهرباء)
نقل معدات إلى محطة شمال بنغازي، 17 يناير 2023. (شركة الكهرباء)
نقل معدات إلى محطة شمال بنغازي، 17 يناير 2023. (شركة الكهرباء)
نقل معدات إلى محطة شمال بنغازي، 17 يناير 2023. (شركة الكهرباء)
نقل معدات إلى محطة شمال بنغازي، 17 يناير 2023. (شركة الكهرباء)
نقل معدات إلى محطة شمال بنغازي، 17 يناير 2023. (شركة الكهرباء)
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