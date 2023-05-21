استبدال كشافات الإنارة في طرابلس ترشيدا للاستهلاك

القاهرة - بوابة الوسط

واصلت فرق الصيانة بدائرة الإنارة العامة طرابلس التابعة للشركة العامة للكهرباء، السبت، جهودها لاستبدال كشافات الإنارة في الطرق والشوارع الرئيسية بالعاصمة.

وقالت شركة الكهرباء في بيان مقتضب، إنه يجري استبدال كشافات الإنارة من صوديوم إلى «ليد»؛ بهدف ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية وخفض الاستهلاك.

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والسبت أيضا، أعلنت الشركة العامة للكهرباء شحن وتشغيل محول داخل محطة «مشرق الشمس» الواقعة بين مدينتي الجميل وزوارة.

وتمكن فنيو ومهندسو الإدارة العامة لنقل الطاقة من شحن وتشغيل محول القدرة سعة «63» ميغاوات، والدخول به على الشبكة الكهربائية بعد توقف دام عدة سنوات، بهدف تحسين الجهد واستقرار الشبكة بالمنطقة، وفق بيان صادر عن الشركة.

من استبدال كشافات الإنارة في طرابلس، 20 مايو 2023. (شركة الكهرباء)

من استبدال كشافات الإنارة في طرابلس، 20 مايو 2023. (شركة الكهرباء)