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«الكهرباء»: شحن وتشغيل محول بمحطة «مشرق الشمس»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 20 مايو 2023, 08:38 مساء
«الكهرباء»: شحن وتشغيل محول بمحطة «مشرق الشمس»
من أعمال شحن وتشغيل محول بمحطة «مشرق الشمس»، 20 مايو 2023. (شركة الكهرباء)
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أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، شحن وتشغيل محول داخل محطة «مشرق الشمس» الواقعة بين مدينتي الجميل وزوارة.

وتمكن فنيو ومهندسو الإدارة العامة لنقل الطاقة من شحن وتشغيل محول القدرة سعة «63» ميغاوات، والدخول به على الشبكة الكهربائية بعد توقف دام عدة سنوات، بهدف تحسين الجهد واستقرار الشبكة بالمنطقة، وفق بيان صادر عن شركة الكهرباء.

وقالت الشركة إن هذا الإجراء يأتي ضمن جهودها لمعالجة جميع المختنقات التي تعاني منها بعض المناطق.

«الكهرباء»: اختبارات تشغيلية على مسار كابل غرب طرابلس- وسط جنزور
شركة الكهرباء تعلن وصول 140 محولًا توزيع لتغذية عدد من المناطق

اختبارات تشغيلية على مسار كابل غرب طرابلس- وسط جنزور
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الشركة العامة للكهرباء، البدء في إجراء الاختبارات التشغيلية على مسار كابل غرب طرابلس - وسط جنزور جهد «220 ك.ف» استعدادًا لشحنه.

ويأتي ذلك في إطار التعاون بين الإدارة العامة لمشروعات النقل وشركة الإنشاءات الكهربائية، ويضمن شحن المسار استمرارية التغذية الكهربائية بشكل آمن وسليم قبل الذروة الصيفية، وفق بيان صادر عن الشركة.

من أعمال شحن وتشغيل محول بمحطة «مشرق الشمس»، 20 مايو 2023. (شركة الكهرباء)
من أعمال شحن وتشغيل محول بمحطة «مشرق الشمس»، 20 مايو 2023. (شركة الكهرباء)
من أعمال شحن وتشغيل محول بمحطة «مشرق الشمس»، 20 مايو 2023. (شركة الكهرباء)
من أعمال شحن وتشغيل محول بمحطة «مشرق الشمس»، 20 مايو 2023. (شركة الكهرباء)
من أعمال شحن وتشغيل محول بمحطة «مشرق الشمس»، 20 مايو 2023. (شركة الكهرباء)
من أعمال شحن وتشغيل محول بمحطة «مشرق الشمس»، 20 مايو 2023. (شركة الكهرباء)
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