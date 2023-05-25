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لجنة من التخصصات الطبية تزور مستشفى «ابن سينا» بسرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الخميس 25 مايو 2023, 12:27 صباحا
لجنة من التخصصات الطبية تزور مستشفى «ابن سينا» بسرت
جانب من زيارة اللجنة لمستشفى «ابن سينا» بسرت، الأربعاء 24 مايو 2023 (بوابة الوسط)
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زارت لجنة تابعة لمجلس التخصصات الطبية، اليوم الأربعاء، مستشفى «ابن سينا» التعليمي في سرت.

ترأست اللجنة د. عائشة القذافي، مقرر التدريب بالمجلس العلمي لطب المختبرات، وعضوية كل من د. سالمة الأوجلي مقرر البحوث بالمجلس العلمي لطب المختبرات، ود.أبوبكر الأصقع مشرف تدريب طب المختبرات بمستشفى مسلاتة، ود.عبدالله البكوش مشرف تدريب طب المختبرات مستشفى زليتن.

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وتفقدت اللجنة عددًا من الأقسام الطبية بالمستشفى، منها قسم المختبرات والتحاليل الطبية والمعامل، في إطار سعي المجلس لاعتماد قسم طب المختبرات بمجلس التخصصات الطبية بالمستشفى.

رافق اللجنة خلال الزيارة عدد من رؤساء الأقسام الطبية بالمستشفى، ومنسق التخصصات الطبية الصديق بن حسين.

جانب من زيارة اللجنة لمستشفى «ابن سينا» بسرت، الأربعاء 24 مايو 2023 (بوابة الوسط)
جانب من زيارة اللجنة لمستشفى «ابن سينا» بسرت، الأربعاء 24 مايو 2023 (بوابة الوسط)
جانب من زيارة اللجنة لمستشفى «ابن سينا» بسرت، الأربعاء 24 مايو 2023 (بوابة الوسط)
جانب من زيارة اللجنة لمستشفى «ابن سينا» بسرت، الأربعاء 24 مايو 2023 (بوابة الوسط)
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