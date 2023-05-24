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المنفي يبحث احتياجات درنة ويشدد على إشراك المدينة في المصالحة الوطنية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 24 مايو 2023, 04:55 مساء
المنفي يبحث احتياجات درنة ويشدد على إشراك المدينة في المصالحة الوطنية
لقاء المنفي مع وفد مدينة درنة في طرابلس، الأربعاء 24 مايو 2023. (المجلس الرئاسي)
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استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء، وفدًا من مدينة درنة في مكتبه بمقر المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس، وذلك بحضور عضوة مجلس النواب عن المدينة انتصار شنيب.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن المنفي بحث مع وفد درنة خلال اللقاء احتياجات المدينة وسُبل تذليل الصعوبات التي تواجهها في مختلف المجالات الخدمية بمخاطبة الجهات ذات العلاقة.

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وشدد المنفي، على ضرورة إشراك مدينة درنة في مشروع المصالحة الوطنية الذي يتبناه المجلس الرئاسي. فيما أكد أعضاء وفد المدينة دعمهم جهود المجلس لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

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