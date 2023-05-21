أعيان وحكماء رأس الهلال يشيدون بجهود المنفي لدعم منطقتهم

القاهرة - بوابة الوسط

أشاد وفد من أعيان وحكماء رأس الهلال، خلال لقائهم اليوم الأحد، مع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بديوان المجلس في العاصمة طرابلس، بجهوده في دعم منطقتهم الواقعة شرق ليبيا وتجسيد المصالحة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن أعيان وحكماء رأس الهلال أعربوا خلال اللقاء «عن امتنانهم وتقديرهم باسم سكان المنطقة للجهود التي يقدمها المنفي، ودعمه اللامحدود للنهوض بالمنطقة من خلال توفير الخدمات وتجسيد التنمية المكانية من خلال إيعازه للجهات ذات العلاقة، وعلى جهوده المبذولة في تجسيد المصالحة الوطنية المجتمعية على صعيد امتداد التراب الليبي».

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وأضاف المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن وفد أعيان وحكماء رأس الهلال قدموا في نهاية اللقاء، درعًا للمنفي لجهوده التي يبذلها لتحقيق الاستقرار والسلام في كافة أنحاء البلاد.

ويأتي اللقاء في إطار سلسلة اللقاءات التي يجريها المنفي مع مختلف الفعاليات السياسية والاجتماعية على المستوى الوطني الرامية لحشد الدعم لمشروع المصالحة السياسية الذي يشرف عليه المجلس الرئاسي وللعملية السياسية بهدف الوصول إلى الانتخابات.

وفد أعيان وحكماء رأس الهلال خلال لقائهم مع المنفي في طرابلس، الأحد 21 مايو 2023. (المجلس الرئاسي)

وفد أعيان وحكماء رأس الهلال خلال لقائهم مع المنفي في طرابلس، الأحد 21 مايو 2023. (المجلس الرئاسي)