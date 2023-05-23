بيانات «المركزي»: تراجع إنتاج الغاز وصادرات البتروكيماويات في 2022

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت بيانات رسمية صادرة عن المصرف المركزي، بتراجع إنتاج الغاز الطبيعي في ليبيا ، بنسبة 4.8% وبواقع 43 مليار قدم مكعب العام الماضي، لتصل إلى 888 مليار قدم مكعب مقابل 931.3 في العام 2021.

وأوضحت أرقام النشرة الاقتصادية للربع الأول الصادرة حديثا عن المصرف المركزي، أن إنتاج الغاز من الحقول وصل إلى 588.5 مليار قدم مكعب في العام 2022، مقابل 590.1 مليار في العام السابق. بالإضافة إلى غاز مصاحب بنحو 300 مليار قدم مكعب، مقابل 341.2 مليار قدم مكعب في الفترة نفسها.

تراجع الصادرات البتروكيماوية

في السياق نفسه، سجلت الصادرات البتروكيماوية تراجعا كبيرا إلى 145.6 ألف طن متري، مقابل 246 ألف طن متري في العام 2021.

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وكان الهبوط الأكبر من نصيب صادرات «الميثانول» التي فقدت نحو 100 ألف طن متري العام الماضي، لتسجل 6.1 ألف طن متري مقابل 107 آلاف طن متري في العام 2021.

في الوقت نفسه، استقرت صادرات الكبريت عند مستوى 139 ألف طن متري، الذي سجلته العام الماضي، في حين اختفت صادرات البولي إثيلين والإثيلين من قائمة صادرات البلاد، بعد أن سجلت 26 ألف طن متري العام الماضي. فيما يستمر غياب اليوريا والأمونيا عن قائمة صادرات البتروكيماويات منذ العام 2015.