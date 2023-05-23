العابد يشارك في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر العمل العربي بالقاهرة

القاهرة - بوابة الوسط

شارك وزير العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي العابد الرضا، في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الـ49 لمؤتمر العمل العربي المنعقدة في العاصمة المصرية القاهرة.

ويرأس العابد وفدا يضم وكيل الوزارة لشؤون التأهيل عبدالناصر العقيلي، ومدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة، ومدير مكتب الشؤون القانونية، ومدير مكتب دعم المرأة، كما يشارك في المؤتمر وزراء العمل بالدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع «فيسبوك»، أمس الإثنين.

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وتناقش الدورة تقرير السكرتير العام لمنظمة العمل العربية بعنوان: «الحوار الاجتماعي بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل»، خلال الجلسات التي ستعقد على هامش المؤتمر، بمشاركة الوفود العربية في أعمال اللجان الفنية.