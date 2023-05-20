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بمشاركة علي العابد.. تخريج دفعة جديدة من مبادرة «مهنتك مستقبلك» بمصراتة وتاورغاء

القاهرة - بوابة الوسط السبت 20 مايو 2023, 09:25 مساء
بمشاركة علي العابد.. تخريج دفعة جديدة من مبادرة «مهنتك مستقبلك» بمصراتة وتاورغاء
من مشاركة العابد بحفل تخريج دفعة جديدة من مبادرة «مهنتك مستقبلك» بمصراتة وتاورغاء، 20 مايو 2023. (وزارة العمل)
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شارك وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي العابد الرضا في حفل تخريج دفعة من مبادرة «مهنتك مستقبلك» من مدينتي مصراتة وتاورغاء، تحت شعار «أينما تكن نصل إليك»، الذي أقيم بمركز رفع الكفاءة المهنية طمينة في مصراتة.

وحضر الحفل وكيل وزارة الصناعة والمعادن مصطفي السمو ورئيس مجلس إدارة محفظة أفريقيا للاستثمار مصطفي أبوفناس وعدد من أعيان وحكماء مصراتة، ورئيس وأعضاء المجلس البلدي، ورئيس المجلس البلدي تاورغاء، وعميد بلدية زلة، ورئيس شركة المتحدة للطيران، ورئيس مجلس صندوق تنمية الموارد البشرية، ومدير عام المركز الليبي - الكوري، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بالوزارة، وفق بيان صادر عن وزارة العمل.

وأكّد على العابد سعي وزارة العمل إلى إصلاح نظم سياسات التدريب والتأهيل، وتطوير البرامج التأهيلية في ليبيا، لخلق قوة عمل مؤهلة وقادرة على استيعاب التطورات المرتبطة باحتياجات سوق العمل.

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تدريب أكثر من 1000 شخص
وقال وزير العمل والتأهيل إن مبادرة «مهنتك مستقبلك» نظمت ورش تدريبية في مدن زلة ومصراتة وتاورغاء، ودرّبت أكثر من 1000 متدرب ومتدربة كمرحلة أولى، معلنًا إطلاق المرحلة الثانية ونقل المراكز التدريبية على ثلاثة مسارات تشغيلية على ثلاث مناطق شرقية وغربية وجنوبية.

وشدّد على أن الاستثمار في تدريب العنصر البشري يعد مكسبًا كبيرًا لسوق العمل لاستدامة نمّوه واستقراره، وتحسين مستويات الإنتاجية على المدى البعيد في مختلف القطاعات الإنتاجية والتجارية.

وشهد الحفل تقديم عرض مرئي عن الدورات التدريبية، وآلية تشغيل المبادرة في الفترة المقبلة على المستوى الوطني، إضافة إلى اختيار 80 متدربًا من بين 700 متدرب من مدينتي مصراتة وتاورغاء، سيتم تعليمهم اللغة الإنجليزية بمبادرة من وكيل وزارة الصناعة والمعادن. وجرى افتتاح معرض مصاحب للحفل بمشاركة المتدربين في عدد من التخصصات المطلوبة في سوق العمل.

من مشاركة العابد بحفل تخريج دفعة جديدة من مبادرة «مهنتك مستقبلك» بمصراتة وتاورغاء، 20 مايو 2023. (وزارة العمل)
من مشاركة العابد بحفل تخريج دفعة جديدة من مبادرة «مهنتك مستقبلك» بمصراتة وتاورغاء، 20 مايو 2023. (وزارة العمل)
من مشاركة العابد بحفل تخريج دفعة جديدة من مبادرة «مهنتك مستقبلك» بمصراتة وتاورغاء، 20 مايو 2023. (وزارة العمل)
من مشاركة العابد بحفل تخريج دفعة جديدة من مبادرة «مهنتك مستقبلك» بمصراتة وتاورغاء، 20 مايو 2023. (وزارة العمل)
من مشاركة العابد بحفل تخريج دفعة جديدة من مبادرة «مهنتك مستقبلك» بمصراتة وتاورغاء، 20 مايو 2023. (وزارة العمل)
من مشاركة العابد بحفل تخريج دفعة جديدة من مبادرة «مهنتك مستقبلك» بمصراتة وتاورغاء، 20 مايو 2023. (وزارة العمل)
من مشاركة العابد بحفل تخريج دفعة جديدة من مبادرة «مهنتك مستقبلك» بمصراتة وتاورغاء، 20 مايو 2023. (وزارة العمل)
من مشاركة العابد بحفل تخريج دفعة جديدة من مبادرة «مهنتك مستقبلك» بمصراتة وتاورغاء، 20 مايو 2023. (وزارة العمل)
من مشاركة العابد بحفل تخريج دفعة جديدة من مبادرة «مهنتك مستقبلك» بمصراتة وتاورغاء، 20 مايو 2023. (وزارة العمل)
من مشاركة العابد بحفل تخريج دفعة جديدة من مبادرة «مهنتك مستقبلك» بمصراتة وتاورغاء، 20 مايو 2023. (وزارة العمل)
من مشاركة العابد بحفل تخريج دفعة جديدة من مبادرة «مهنتك مستقبلك» بمصراتة وتاورغاء، 20 مايو 2023. (وزارة العمل)
من مشاركة العابد بحفل تخريج دفعة جديدة من مبادرة «مهنتك مستقبلك» بمصراتة وتاورغاء، 20 مايو 2023. (وزارة العمل)
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