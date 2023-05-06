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العابد: برامج عمل تبعد الشباب عن شبح الانخراط في الحروب

القاهرة - بوابة الوسط السبت 06 مايو 2023, 09:08 صباحا
العابد: برامج عمل تبعد الشباب عن شبح الانخراط في الحروب
وزير العمل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي العابد الرضا لدى افتتاح مركز «متألق» للتدريب في طرابلس، 4 مايو 2023. (وزارة العمل)
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أكد وزير العمل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي العابد الرضا، عزم وزارته استكمال عدد من البرامج والأنشطة والمشاريع؛ لكي تبعد الشباب عن شبح الانخراط في الحروب وتجعل منهم أشخاصا قادرين على الاندماج والعمل للمشاركة في بناء الوطن.
جاء ذلك خلال افتتاح علي العابد الرضا، صباح الخميس، مركز «متألق» للتدريب في طرابلس.

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افتتاح مركز متألق
وأكد علي العابد «أهمية مركز متألق في المشروع الوطني للتأهيل»، مشيرا إلى ضرورة دعم كل الشباب في ربوع ليبيا لما يمثلونه من ثروة وطنية، حيث صُمم المشروع من أجل إدماجهم عبر توفير البرامج المهنية والتوظيفية التي تكفل لهم الحياة الكريمة.

وأضاف وزير العمل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة أن افتتاح مركز «متألق» أولى الخطوات في الشراكة بين منظمة «سوبر نوفا» والمشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج، وأثنى على المتدربين باختيارهم الاندماج في الحياة المدنية، مؤكدا أن الوزارة ستعمل على دعمهم بعد استكمال الدورات التأهيلية.

حضر الافتتاح السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفي مهراج، وممثلو عن الاتحاد الأوروبي، وعميد بلدية جنزور فتحي عيسي، ومدير عام المشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج سامي العلوص.

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