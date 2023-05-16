العابد: وزارة العمل بصدد إقامة برامج تدريبية للمرأة

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي العابد إن الوزارة بصدد إقامة برامج تدريبية للمرأة في مختلف المجالات، داعيا مديرات مكاتب تمكين المرأة بالوزارات إلى تعزيز التعاون مع نظرائهم في وزارة العمل لوضع برامج تستهدف المرأة.

جاء ذلك خلال لقائه أمس الإثنين عددا من مديرات مكاتب دعم وتمكين المرأة بالوزارات، بحضور مديرة مكتب دعم وتمكين المرأة بوزارة العمل عواطف أبودربالة، ومديرة مكتب دعم وتمكين المرأة بوزارة الخدمة المدنية آمنة احتيوش، حسب بيان وزارة العمل على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

دورات تدريبية في إطار تكافؤ الفرص

وأكد العابد أهمية دور المرأة في قيادة المؤسسات ومساهمتها في الرقي بها، مشيرا إلى أن وزارة العمل تضع في عين الاعتبار استهداف المرأة في عدد من الدورات التدريبية في إطار تكافؤ الفرص وحصولهن على حق التدريب.

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وناقشت مديرات مكاتب تمكين المرأة، عديد المواضيع ذات الاهتمام بكل قطاع، خصوصا فيما يتعلق بالمشكلات التي تواجهها المرأة في بيئة العمل، وطالبن بتفعيل قرار الحضانة في كل المؤسسات تطبيقا للقانون، وتفعيل برامج الأسر المنتجة التي تهدف إلى تمكينهن اجتماعيا واقتصاديا.