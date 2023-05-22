الخطوط الليبية والأفريقية الناقل الرسمي للحجاج الليبيين إلى الأراضي المقدسة

القاهرة - بوابة الوسط

وقَّعت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، اليوم الإثنين، اتفاقيتين الأولى مع ائتلاف شركتي الخطوط الجوية الليبية والخطوط الأفريقية لنقل الحجاج للأراضي المقدسة برعاية وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية، والثانية بين هيئة الحج والخطوط الافريقية لنقل 8150 حاجًا وحاجة.

وأفادت وزارة المواصلات، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، بأن مراسم التوقيع على الاتفاقيتين جرت في بديوان الوزارة مساء اليوم الاثنين.

وأوضحت أن وزير المواصلات محمد الشهوبي حضر مراسم توقيع اتفاقيتين، الأولى خاصة بالشراكة ببن الخطوط الجوية الأفريقية والخطوط الليبية، والثانية بين هيئة شؤون الحج والعمرة وبين الخطوط الجوية الأفريقية والخطوط الليبية لنقل الحجاج إلى الأراضي المقدسة.

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الشهوبي: توفير أسطول الطائرات لنقل الحجاج الليبيين

وأكد الوزير أن الاستعدادات الجارية من قبل الشركتين لتوفير أسطول الطائرات اللازمة لذلك، في إشارة لعودة عدد من الطائرات بعد خضوعها الأعمال الصيانة اللازمة، مشددًا على حرص حكومة الوحدة الوطنية على تخفيف العبء على المواطنين، وتوفير ما يلزم من لتسهيل أداء مناسك الحج على الوجه المطلوب.

حضر مراسم توقيع الاتفاقيتين وكيل ديوان وزارة المواصلات وشؤون النقل البحري وسام الإدريسي، ورئيس هيئة الحج والعمرة علي محمد حمودة، ورئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الأفريقية، ومدير عام شركة الخطوط الأفريقية، ومدير الإدارة التجارية بشركة الخطوط الإفريقية، ومدير الإدارة التجارية بشركة الخطوط الليبية.

وفي 10 مايو الجاري، جرى الإعلان عن تخصيص رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة 250 مليون دينار لتغطية تكاليف الحج من الخزينة العامة للدولة لدفع تكاليف الحجاج الليبيين لهذا العام 1444 هجري.

جانب من اجتماع على هامش توقيع اتفاقية نقل الحجاج الليبيين إلى الأراضي المقدسة، الإثنين 22 مايو 2023 (وزارة المواصلات)

جانب من توقيع اتفاقية نقل الحجاج الليبيين إلى الأراضي المقدسة، الإثنين 22 مايو 2023 (وزارة المواصلات)

جانب من توقيع اتفاقية نقل الحجاج الليبيين إلى الأراضي المقدسة، الإثنين 22 مايو 2023 (وزارة المواصلات)

جانب من توقيع اتفاقية نقل الحجاج الليبيين إلى الأراضي المقدسة، الإثنين 22 مايو 2023 (وزارة المواصلات)