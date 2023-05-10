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شاهد «اقتصاد بلس»: الدبيبة يخصص ربع مليار دينار لتغطية تكاليف الحج

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 10 مايو 2023, 08:55 مساء
شاهد «اقتصاد بلس»: الدبيبة يخصص ربع مليار دينار لتغطية تكاليف الحج
برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (WTV) الأربعاء 10 مايو 2023
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سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم الأربعاء، الضوء على تخصيص رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة 250 مليون دينار لتغطية تكاليف الحج من الخزينة العامة للدولة لدفع تكاليف الحجاج الليبيين لهذا العام 1444 هجري.

كما تطرق البرنامج إلى تأكيد مدير عام صندوق إعمار سرت أمراجع ميلاد أن الصندوق أكمل إجراءات صرف بدل الإيجار لـ1925 أسرة من أصحاب البيوت المتضررة بالمدينة، لافتاً إلى أن إجمالي المصروفات لصالح العائلات بلغ أكثر من 17 مليون دينار بواقع نسعة آلاف كبدل إيجار للأسرة الواحدة.

وعرض لاجتماع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، أمس الثلاثاء، مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، والذي تطرق إلى الإنفاق الحكومي وضمان الشفافية وعدالة التوزيع، وآليات تفعيل العطاء العام للأدوية والمستلزمات الطبية، وتنفيذ مشروع المدارس الجديدة، وتوفير الإمكانات للشركة العامة للكهرباء، بهدف دعم استقرارالشبكة وزيادة الإنتاج ومواجهة الذروة الصيفية.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
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