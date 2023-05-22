المبروك يبحث مقترحات تطوير القطاع المصرفي مع «بناء»

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة ومحافظ ليبيا في البنك الإسلامي للتنمية د. خالد المبروك تفاصيل المشاريع المقترح تنفيذها من برنامج «بناء» لتطوير وبناء قدرات القطاع المصرفي في ليبيا بجانب دعم وتمويل المشاريع الصغيرة والناشئة.

وعقد وزير المالية اجتماعا خاصا مع المدير العام لبرنامج «بناء» مصطفى الساقزلي بمشاركة ممثل البنك الإسلامي في ليبيا أسامة منصور، خلال اجتماعات البنك في المملكة العربية السعودية، لبحث سبل دعم البرنامج وتطوير المشاريع القائمة برعاية البنك الإسلامي للتنمية. وزار المبروك رفقة مدير إدارة التمكين الاقتصادي بالبنك الدكتور نبيل غلاب جناح برنامج بناء في المؤتمر السنوي للبنك الإسلامي للاطلاع على آخر مستجدات أنشطة البرنامج وأبرز إنجازاته.

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