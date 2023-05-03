3 ملفات على طاولة المبروك والكبير بالمصرف المركزي

القاهرة - بوابة الوسط

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير، اليوم الأربعاء، في مكتبه بمقر المصرف في العاصمة طرابلس، اجتماعًا مع وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، خالد المبروك.

وقال المصرف المركزي عبر صفحته على «فيسبوك» إن الاجتماع الذي جرى بحضور عدد من مديري الإدارات المعنية بالمصرف تطرق إلى مناقشة ثلاثة ملفات بين الجانبين، تشمل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والمصرف ومتابعة الإنفاق العام والتنسيق مع المؤسسات الدولية والإقليمية.

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يأتي اجتماع الكبير والمبروك، بعد يوم من اجتماع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، الذي عقد أمس الثلاثاء، لمناقشة عدد من الملفات، من بينها «الآلية الوطنية الشاملة لتحديد أولويات الإنفاق للعام 2023، وباب التنمية للعام 2022»، وفق منصة «حكومتنا».