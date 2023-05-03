  • Alwasat News
Atwasat

3 ملفات على طاولة المبروك والكبير بالمصرف المركزي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 03 مايو 2023, 03:44 مساء
3 ملفات على طاولة المبروك والكبير بالمصرف المركزي
اجتماع الكبير والمبروك بمقر المصرف المركزي، الأربعاء 3 مايو 2023. (مصرف ليبيا المركزي)
alwasat radio

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير، اليوم الأربعاء، في مكتبه بمقر المصرف في العاصمة طرابلس، اجتماعًا مع وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، خالد المبروك.

وقال المصرف المركزي عبر صفحته على «فيسبوك» إن الاجتماع الذي جرى بحضور عدد من مديري الإدارات المعنية بالمصرف تطرق إلى مناقشة ثلاثة ملفات بين الجانبين، تشمل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والمصرف ومتابعة الإنفاق العام والتنسيق مع المؤسسات الدولية والإقليمية.

- خطة رئاسة الأركان بالزاوية في مباحثات المنفي والدبيبة

يأتي اجتماع الكبير والمبروك، بعد يوم من اجتماع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، الذي عقد أمس الثلاثاء، لمناقشة عدد من الملفات، من بينها «الآلية الوطنية الشاملة لتحديد أولويات الإنفاق للعام 2023، وباب التنمية للعام 2022»، وفق منصة «حكومتنا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قدمته «غوغل» و«آبل».. اقتراح جديد يكافح التتبع غير القانوني عبر «إيرتاغ»

قدمته «غوغل» و«آبل».. اقتراح جديد يكافح التتبع غير القانوني عبر «إيرتاغ»
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: أخيرا انتهت بطولة الكأس 2021-2022

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: أخيرا انتهت بطولة الكأس 2021-2022
كاريكاتير خيري - 3 مايو.. اليوم العالمي لحرية الصحافة

كاريكاتير خيري - 3 مايو.. اليوم العالمي لحرية الصحافة
«وصمة عار».. الأمم المتحدة: 258 مليون نسمة احتاجوا مساعدة غذائية عاجلة العام الماضي

«وصمة عار».. الأمم المتحدة: 258 مليون نسمة احتاجوا مساعدة غذائية عاجلة العام ...
غوارديولا يتصدى لمقارنة هالاند مع ميسي.. قائلاً: الأسطورة الأرجنتينية لا تقارن

غوارديولا يتصدى لمقارنة هالاند مع ميسي.. قائلاً: الأسطورة الأرجنتينية لا تقارن
جرس إنذار من «المخاطر».. «عراب الذكاء الصناعي» يستقيل من «غوغل»

جرس إنذار من «المخاطر».. «عراب الذكاء الصناعي» يستقيل من «غوغل»
«باليه على الرصاص» و«حجارة على شكل خبز».. كيف رصد الفنانون التشكيليون أهوال حرب أوكرانيا؟

«باليه على الرصاص» و«حجارة على شكل خبز».. كيف رصد الفنانون التشكيليون أهوال حرب ...
بدء أول موسم لزراعة القنب الهندي قانونيًا بالمغرب

بدء أول موسم لزراعة القنب الهندي قانونيًا بالمغرب
الأهلي طرابلس يهزم الأخضر بثلاثية ويتوج بكأس ليبيا للمرة السابعة

الأهلي طرابلس يهزم الأخضر بثلاثية ويتوج بكأس ليبيا للمرة السابعة
مفوضية الانتخابات توجه رسالة في الذكرى الخامسة لتفجير مقرها (فيديو)

مفوضية الانتخابات توجه رسالة في الذكرى الخامسة لتفجير مقرها (فيديو)
حدث غير مسبوق.. الكونغرس الأميركي يحقق في أخلاقيات المحكمة العليا

حدث غير مسبوق.. الكونغرس الأميركي يحقق في أخلاقيات المحكمة العليا
كاريكاتير خيري - الآلاف يفرون من الحرب في السودان إلى دول مجاورة

كاريكاتير خيري - الآلاف يفرون من الحرب في السودان إلى دول مجاورة
متسلق أميركي.. أول أجنبي يفقد حياته خلال الصعود على «إيفرست» هذا الموسم

متسلق أميركي.. أول أجنبي يفقد حياته خلال الصعود على «إيفرست» هذا الموسم
الشاوش: إقامة نهائي كأس ليبيا في تونس سابقة غريبة

الشاوش: إقامة نهائي كأس ليبيا في تونس سابقة غريبة
الشويهدي يقدم مقترحا جديدا لإنشاء صندوق التضامن الخاص بالنادي الأهلي بنغازي

الشويهدي يقدم مقترحا جديدا لإنشاء صندوق التضامن الخاص بالنادي الأهلي بنغازي
ميسي في السعودية رغم أنف مدربه.. ووسائل إعلام: حصل على إذن من الإدارة العليا

ميسي في السعودية رغم أنف مدربه.. ووسائل إعلام: حصل على إذن من الإدارة العليا
اكتمال عقد المتأهلين للمربع الذهبي في كأس الصالات

اكتمال عقد المتأهلين للمربع الذهبي في كأس الصالات
طلبات توصيل بالجملة تفضح مركز اتصالات سري في الهند

طلبات توصيل بالجملة تفضح مركز اتصالات سري في الهند
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
انطلاق مبادرة «التطعيم حماية» في درنة
انطلاق مبادرة «التطعيم حماية» في درنة
تراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدينار في السوق الرسمية (الأربعاء 3 مايو 2023)
تراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدينار في السوق الرسمية (الأربعاء ...
مسؤول بالبعثة الأوروبية: نقص الإمكانات يعرقل تأمين الحدود الليبية بالكامل
مسؤول بالبعثة الأوروبية: نقص الإمكانات يعرقل تأمين الحدود الليبية...
3 ملفات على طاولة المبروك والكبير بالمصرف المركزي
3 ملفات على طاولة المبروك والكبير بالمصرف المركزي
الولايات المتحدة تجدد التزامها بتعزيز دور الصحافة الحرة والمستقلة في ليبيا
الولايات المتحدة تجدد التزامها بتعزيز دور الصحافة الحرة والمستقلة...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
حكومة الدبيبة: 4 أيام عطلة رسمية لمناسبة عيد الفطر
حكومة الدبيبة: 4 أيام عطلة رسمية لمناسبة عيد الفطر...
دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر
دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر...
تحديد موعد الامتحانات النهائية لصفوف النقل بالتعليم الأساسي والثانوي
تحديد موعد الامتحانات النهائية لصفوف النقل بالتعليم الأساسي ......
هيئة الأوقاف تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك
هيئة الأوقاف تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك...
ليبيون يؤدون صلاة عيد الفطر في عدد من المدن مع الانقسام حول رؤية هلال شوال (صور)
ليبيون يؤدون صلاة عيد الفطر في عدد من المدن مع الانقسام حول ......
المزيد
3 توجيهات من الدبيبة للمسؤولين بشأن موسم الحج
3 توجيهات من الدبيبة للمسؤولين بشأن موسم الحج...
«مراسلون بلا حدود»: ليبيا فقدت 6 مراكز في حرية الصحافة خلال 2023
«مراسلون بلا حدود»: ليبيا فقدت 6 مراكز في حرية الصحافة خلال ......
المنقوش توضح أهداف زيارة وفد حكومة الوحدة الوطنية إلى تونس
المنقوش توضح أهداف زيارة وفد حكومة الوحدة الوطنية إلى تونس...
الولايات المتحدة تجدد التزامها بتعزيز دور الصحافة الحرة والمستقلة في ليبيا
الولايات المتحدة تجدد التزامها بتعزيز دور الصحافة الحرة ......
3 ملفات على طاولة المبروك والكبير بالمصرف المركزي
3 ملفات على طاولة المبروك والكبير بالمصرف المركزي...
المزيد