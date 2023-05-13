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المبروك يبحث مع وزير المالية السعودي تعزيز التعاون الاقتصادي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 13 مايو 2023, 02:55 مساء
المبروك يبحث مع وزير المالية السعودي تعزيز التعاون الاقتصادي
وزير المالية في حكومة الدبيبة خالد المبروك في اجتماعه مع وزير المالية السعودي محمد الجدعان، 13 مايو 2023 (وزارة المالية)
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اجتمع وزير المالية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة خالد المبروك، مع وزير المالية السعودي محمد عبدالله الجدعان، وناقشا التعاون بين البلدين في المجال الاقتصادي.

عُقد الاجتماع في مدينة جدة السعودية، على هامش الاجتماعات السنوية التي تعقدها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، حسبما ذكرت وزارة المالية في بيان اليوم السبت. 

المبروك محافظ ليبيا لدى البنك الإسلامي للتنمية
وتشارك وزارة المالية بوفد يرأسه المبروك بصفته محافظ ليبيا لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

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وبحث الطرفان الخطوات الفعلية والعملية التي من شأنها تعزيز العلاقات المالية والاقتصادية بين طرابلس والرياض، والرفع من مستوى التشاور والتنسيق المشترك في المؤسسات المالية العربية والدولية التي تسهم بها الدولتان.

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