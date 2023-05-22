بالصور: فوج سياحي روماني يزور قصر كاباو الأثري

القاهرة - بوابة الوسط

زار فوج سياحي من رومانيا قصر كاباو الأثري، حيث يعد أكبر فوج يزور الأراضي الليبية أخيرا، وفق وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وتولى جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار مكتب كاباو تأمين الفوج، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

قصر كاباو الأثري

ويعتبر قصر كاباو أهم معلم تاريخي في القرية الواقعة في جبل نفوسة، إذ يزيد عمره على 900 سنة.

والقصر عبارة عن مبنى دائري قطره من الداخل يصل إلى نحو 20 مترا وارتفاعه 18 مترا تقريبا، ويتكون من ستة طوابق، منها طابقان تحت الأرض، ويضم 360 غرفة لتخزين المنتجات الزراعية من زيت وتمر وتين وقمح وشعير.

جانب من زيارة الفوج للقصر.

الفوج السياحي خلال تفقده غرف القصر.

جانب من زيارة الفوج للقصر.