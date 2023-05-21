وزير العمل يصل القاهرة للمشاركة في مؤتمر العمل العربي

القاهرة - بوابة الوسط

وصل وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي العابد، اليوم الأحد، العاصمة المصرية القاهرة، للمشاركة في مؤتمر العمل العربي.

ويرأس الوزير وفد ليبيا المشارك في أعمال الدورة الـ49 لمؤتمر العمل العربي، الذي تنظمه منظمة العمل العربية خلال الفترة من 22 إلى 29 مايو الجاري بمشاركة وزراء العمل العرب.

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وأفاد بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك»، بأن مدير عام منظمة العمل العربية فائز المطيري كان في استقبال وزير العمل والتأهيل والوفد المرافق لدى وصوله القاهرة.